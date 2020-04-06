Koronavirüs İngilterede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373'e yükseldi. Bugüne kadar 24 saat içindeki en fazla ölüm, 708 ile 4 Nisan'da kaydedilmişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 934'ten 5 bin 373'e çıktı.

Dün 5 binden fazla gerçekleşen vaka sayısındaki artış 3 bin 802'e gerilerken, toplam vaka sayısı da 51 bin 608 oldu. Can kaybı ve vaka sayıları, son 2 gündür üst üste düşüş gösterdi.

Son 24 saatte 13 bin 313 test yapılırken, toplam test sayısı da 208 bin 837'ye yükseldi.

Bugünkü verilere Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'nın verilerinin dahil olmadığı belirtildi.

Bugüne kadar 24 saat içindeki en fazla ölüm, 708 ile 4 Nisan'da kaydedilmişti.

Hükümet Kovid-19 planında geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

Kovid-19 testleri İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 27 Mart'ta pozitif çıkmıştı. Başbakan, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için dün akşam hastaneye kaldırılırken, Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşmişti.

Abone Ol Google News
Parayla maske satışı yasak

Parayla maske satışı yasak

Erdoğan, bin yataklı iki hastanenin müjdesini de verdi.
229u yakalandı

229'u yakalandı

​İçişleri Bakanlığı anında tespit etti.
Fransız bakandanbağış çağrısı

Fransız bakandan
'bağış' çağrısı

​'Elinde maske olan vatandaşlarımız hastaneye götürüp versinler'.
Bu ne pişkinlik!

Bu ne pişkinlik!

​Hem yasağı çiğnedi hem de tehditler savurdu.
İkinci dalga korkusu!

İkinci dalga korkusu!

​Çin'de kısıtlamalar hafifledi, turistler akın etti.
Artık maskesiz girilemeyecek!

Artık maskesiz girilemeyecek!

Bakanlık, ​81 ilin valiliklerine yazı gönderdi.
Türkiye'ye<br>moral oldular

Türkiye'ye
moral oldular

80 ve 89 yaşındaki çift Kovid-19'u yendi.
Öncelik toplum sağlığı

Öncelik toplum sağlığı

TGSP, koronavirüs önlemlerini açıkladı.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanmayacak.
Sütleri<br>çöpe döküyorlar

Sütleri
çöpe döküyorlar

Dünya gıda krizini tartışırken ABD'de ilginç uygulama
12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

12 hakim savcı ile 55 personel yakalandı

Adalet Bakanı Gül'den koronavirüs açıklaması.
Duygusal mesafeyi <br>ihmal etmeyin

Duygusal mesafeyi
ihmal etmeyin

​Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Pep'i yıkan haber

Pep'i yıkan haber

Annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Burhan amca <br>hastaneye kaldırıldı

Burhan amca
hastaneye kaldırıldı

​Nezaketiyle Türkiye'nin gönlünü fethetmişti.
Koronayı<br>yenip döndüler

Koronayı
yenip döndüler

​Sağlık çalışanlarını arkadaşları alkışlarla karşıladı.
Dünyada bir ilk

Dünyada bir ilk

​Türk bilim insanlarından büyük başarı.
70 bini aştı

70 bini aştı

Dünya genelinde bilanço giderek ağırlaşıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.