İngiltere’de koronavirüs testlerinin sayısı bilerek azaltıldığı ortaya çıktı

Ekonomi

Bakan Albayrak'tan kredi paketi açıklaması: Milletimize hayırlı olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden kamu bankaları tarafından konut, taşıt, tatil ve mobilya sektörleri için açıklanan kredi paketlerine ilişkin bir mesaj paylaştı. Paketlerin normalleşme dönemlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Bakan Albayrak, ''4 ayrı finansman paketimiz millete hayırlı ve uğurlu olsun.'' dedi.