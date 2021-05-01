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Koronavirüs İngilterede koronavirüs vaka sayıları düşmeye devam ediyor
DÜNYA

İngiltere’de koronavirüs vaka sayıları düşmeye devam ediyor

İngiltere’de korona virüs salgınında son 24 saatte bin 907 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 418 bin 530’a ulaştı. Son 24 saat içinde 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 127 bin 524 oldu.

Haber Merkezi İHA
İngiltere’de koronavirüs vaka sayıları düşmeye devam ediyor
Arşiv

İngiltere’de koronavirüse bağlı günlük vaka ve can kaybı sayısı düşmeye devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 907 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 418 bin 530’a ulaştığı kaydedildi.

34 Milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı

Son 24 saat içinde 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 127 bin 524 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Kovid-19’a ilişkin aşı verilerine göre, toplamda 34 milyon 346 bin 273 kişinin aşının ilk dozunu aldığı, 14 milyon 940 bin 984 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

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