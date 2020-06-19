Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İngilterede koronavirüsten ölenlerin sayısı 42 bin 461e çıktı
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 42 bin 461'e çıktı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 42 bin 461'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 173 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 461'e çıktı.

  • Vaka sayısı ise 1346 artarak 301 bin 815'e ulaştı. Son 24 saatte 169 bin 600 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 7 milyon 433 bin 114 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Hükümet geri adım attı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, ülkenin salgını 20 bin ölüyle atlatması halinde "başarılı sayılması" gerektiğini açıklamıştı.

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

  • Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlamasına, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılmasına karar verilmişti.
Abone Ol Google News
Memurluğa giriş için yeni kanun Mecliste

Memurluğa giriş için
yeni kanun Meclis'te

Eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları da dahil edilecek.
Türkiye yağışa teslim oldu

Türkiye yağışa
teslim oldu

​Şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Hayata böyle tutundu

Hayata
böyle tutundu

​Bodrum kattaki kadını dalgıç polis kurtardı.
AK Parti'nin adayı belli oldu

AK Parti'nin adayı belli oldu

​TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in 1. koltuğuna yeniden talip.

Çalıntı Yunan <br>adalarına <br>yakından bakalım

Çalıntı Yunan
adalarına
yakından bakalım

Atina'nın planı hayata geçerse Türk balıkçılar denize bile açılamaz.

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Çin'le swap anlaşması yapıldı

Merkez Bankası'ndan doların ateşini düşürecek açıklama.
Dijital takip mi? Gözetleme mi?

Dijital takip mi? Gözetleme mi?

​Kovid-19 uygulamaları nasıl çalışıyor?

​PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar...
Son umudu İsrail

Son umudu İsrail

Hafter ile İsrail ilişkisinin perde arkası..

​Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşıyla basın toplantısı düzenliyor.

İBB'nin ​Adalar'a aldığı araçların evrakları incelenince anlaşıldı...

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi harekat merkezinde.

Anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

​Yıllarca Afrika'yı sömürüp zenginleşen Avrupa için işler sarpa sardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.