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Koronavirüs İngilterede koronavirüsten son 24 saatte 649 kişi daha öldü
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüsten son 24 saatte 649 kişi daha öldü

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 30 bin 76'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 649 artarak 30 bin 76'ya yükseldi. İngiltere dün ölüm sayısında İtalya'yı geçerek Avrupa'da birinci sırada yükselmişti.

Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 649 artarak 3 bin 76 oldu.

Vaka sayısı da 6 bin 111 artışla 201 bin 101'e çıkarken, gün içinde toplam 69 bin 463 test yapıldı.

Günlük test sayısı böylece 4 gün art arda 100 bin olan hedefin altında kalırken, bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 1 milyon 448 bin 10'a yükseldi.

"KARŞILAŞTIRMA YAPMAK ZOR"

Jenrick, İngiltere'nin toplam can kaybında sağlık sistemi çöken İtalya'yı geçerek Avrupa'da nasıl ilk sıraya yükseldiğiyle ilgili bir soru üzerine, kesinlik sunacak bir uluslararası karşılaştırma yapmanın şu aşamada zor olacağını ifade etti.

Zaman içinde toplam ölüm sayısının belli olmasıyla bir sonuca varılabileceğini kaydeden Jenrick, "Ancak bugün tam bir hesaplama yapmak zor. Elbette yapabileceklerimize ilişkin dersleri öğrenmek isteriz. Şu aşamada hala virüsle mücadele ediyoruz." dedi.

İngiltere, dün ölüm sayısında İtalya'yı geçerek Avrupa'da ilk sıraya, dünyada da ABD'nin ardından ikinci sıraya yükselmişti.

Can kayıpları bugün İtalya'da 29 bin 684'e, ABD'de de 72 bin 334 olarak açıklanmıştı.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı. Sürenin dolacağı yarın hükümetin kısıtlamaları gözden geçirmesi ve normalleşmeye dönük bir yol haritası açıklaması öngörülüyor.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmiş, 27 Nisan'da göreve dönmüştü.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.

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