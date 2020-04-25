İngiltere’den getirilen üniversite öğrencisi yaşadıklarını anlattı: Kendimi güvende hissettim
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere’den Türkiye’ye getirilen üniversite öğrencisi Simay Küçükkolbaşı, “Personeller çok ilgililerdi, çok motive edicilerdi ve onları görünce gerçekten destek verici yönlerini gördükçe kendimi güvende hissettim” dedi.
Çin’de ortaya çıkarak pek çok ülkeye yayılan ve pandemi olarak ilan edilen koronavirüs tedbirleri kapsamında bir hafta önce İngiltere’den getirilen 333 Türk vatandaşı, Kırıkkale’deki karantina yurduna yerleştirildi. Üniversite öğrencisi Simay Küçükkolbaşı, geliş sürecini ve yurttaki geçirdiği karantina günlerini kamera karşısına geçerek anlattı.
"Personel çok motive edici"
Karantina personellerinin çok ilgili ve motive edici olduğunu belirten Küçükkolbaşı, “Otobüsler de sosyal mesafeye dikkat edilerek koltuklara tek tek oturtularak düzenli ve sağlıklı bir şekilde şu anda kalmış olduğum Kırıkkale KYK yurduna getirilmiş bulundum. Gerçekten çok yorucu ve zorlu bir sürecin ardından bizi burada bekleyen sağlık ekipleri, yetkililer ve bizimle 14 gün boyunca bulunacak personel karşıladı. Çok ilgililerdi, çok motive ediciler ve onları görünce onların gerçekten destek verici yönlerini gördükçe kendimi güvende hissettim” dedi.
Yerleştirildikleri yurdu da değerlendiren Küçükkolbaşı ferah bir yerde kaldıklarını belirterek, "Günlük düzenli olarak sağlık ekipleri sürekli taramalar yapıyor. Sürekli periyodik olarak ateşimiz ölçülüyor. Onun dışında günlük öğün saatlerinde bizim yemeklerimiz kapılarımıza getiriliyor” ifadelerini kullandı.
Küçükkolbaşı, “İhtiyacımız olan giysi, elektronik eşya, market alışverişi gibi ihtiyaçlarımız biz dışarıya çıkmadan hiçbir şekilde odamızdan çıkmadan bize ne istiyorsak hepsi burada bir şekilde sağlanıyor. Gerçekten zorlu bir sürecin ardından bu şekilde karşılanmak ve bize bu olanakların sağlanması bizim için bence çok önemli bir şey. Hem psikolojik olarak hem sağlığımız açısından çok önemli bir durum. O yüzden buradaki sağlık personellerine, yetkililere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.