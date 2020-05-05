İngiltere'nin dev havayolu şirketinde korona krizi: 3 bin kişi işsiz kalacak

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, Akkök Holding olarak tüm şirketlerimizle birlikte biz de, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri doğrultusunda hem çalışanlarımızın, hem de toplumun sağlığına gösterdiğimiz hassasiyetle gerekli tüm tedbirleri en üst seviyede aldık dedi ve ekledi: Bu net ve değişmez duruşumuzun gereği olarak, yaşadığımız bu zor günlerde atacağımız her türlü adımın ehemmiyetinin ve sorumluluğunun farkındayız. Azim ve bağlılıkla görevlerini sürdüren çalışanlarımızı Akkök Holding ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Buradan yola çıkarak; devletimizin sunduğu imkanlardan da yararlanarak istihdamı koruyacağımızı kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle, çalışanlarımızın emeklerinin her zamankinden daha kıymetli hale geldiğine dikkat çeker, faaliyetlerimizin sürdürülmesinde gösterdikleri takdire şayan fedakarlıkları için de teşekkürü borç biliriz.