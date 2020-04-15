İntikam alışverişi: Üç ay sonra açılan lüks mağazalarda rekor ciro

Koronavirüs salgını sonrası hayatın yavaş yavaş normale döndüğü Çin'de uzun süredir kapalı olan lüks mağazalarda ciro rekoru kırıldı. Ülkedeki en büyük ikinci Hermes mağazası, tekrar açıldığında 2.7 milyon dolar gibi rekor bir ciroya imza attı.
Hermes’in bir günde ele ettiği ciro, Çin’de tek bir butiğin şimdiye kadar elde ettiği en yüksek hasılat. Bu durumun, bir an önce kapıları yeniden açmayı bekleyen Çin’deki diğer lüks markalar için güçlü bir moral desteği olarak değerlendiriliyor.
Karantinadan çıkan tüketicilerin, normalden daha fazla satın alma yapması "intikam alışverişi" tanımlamasını ortaya attı. Çinli yetkililer lüks markalara rağbeti bu ifadeyle açıklıyor.