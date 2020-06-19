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Koronavirüs Irakta koronavirüs nedeniyle bir günde 69 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

Irak'ta koronavirüs nedeniyle bir günde 69 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 69 kişi öldü, 1635 yeni vaka tespit edildi. Ülkede günlük vaka sayısı 1635 olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 69 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı sayısı 925'e ulaştı.

Ülkede 1635 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 27 bin 352'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 12 bin 205 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Salgında şubat ayından itibaren 8 doktor hayatını kaybetti

Öte yandan Sağlık Bakanlığının yerel medyada yayınlanan salgın durum raporunda şubat ayından itibaren 8 doktorun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve 209'u kadın, 283'ü erkek 592 doktorda virüs tespit edildiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, Bağdat'ta 77, Basra'da18, Babil'de 14 doktorun Kovid-19'a yakalandığı bilgisine yer verildi.

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