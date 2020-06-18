İran Sağlık Bakan Yardımcısı Herirçi: Kovid-19 salgını bir yıl sürebilir

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, "Ülkede Kovid-19 salgının bir yıl sürmesi ve virüs kaynaklı ölümlerin devam etmesi öngörülüyor." dedi.

Virüse karşı kısa sürede bir ilacın bulunmasının beklenmediğini belirten Herirçi, "İlacın bulunması ve halka sunulması en az 2 yıl sürer. Bulunsa bile 80 milyona yetecek sayıda ilaç kısa bir sürede üretilemez" ifadelerini kullandı.

"Hamshahrionline" haber sitesine göre, kovid-19 salgını açısından ülkedeki 10 eyaletin yüksek riskli olduğunu kaydeden Herirçi, bulaşın stabil bir şekilde devam etmesinin insanların sosyal davranışlarına bağlı olduğunu ifade etti.

OYNAT 00:37 İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı İran'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde camiler ibadete açıldı. Belirlenen beyaz bölgelerden Kazvin eyaletine bağlı Abyek ilçesindeki İmam Sadık Camisi'nde, vatandaşlar belirlenen kurallara uyarak namaz kılıp ibadetlerini gerçekleştirdi. BiP'te paylaş

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Düğünde 57 kişiye Kovid-19 bulaştı

Öte yandan Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ilçesindeki bir düğünde 57 kişiye Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Fatma Nuruziyan, "Sirik ilçesinde bir düğünde 57 kişi Kovid-19'a yakalandı. İnsanlar düğün ve cenaze gibi merasimlerden uzak durmalı" dedi.

Nuruziyan, Hürmüzgan'da şu ana kadar Kovid-19'dan 147 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından kısa sürede ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 87 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülkede bugün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 9 bin 272'ye, vaka sayısı 197 bin 647'ye yükseldi.

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