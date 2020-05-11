Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İranda 45 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da 45 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 45 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 685'e, vaka sayısı ise 109 bin 286'ya yükseldi.

Haber Merkezi AA
Ülkede salgın kaynaklı 6 binden fazla ölüm mevcut.
Ülkede salgın kaynaklı 6 binden fazla ölüm mevcut.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 685'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1683 artarak 109 bin 286'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 703'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 87 bin 422 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İspanya'da koronavirüs kaynaklı 123 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS
İspanya'da koronavirüs kaynaklı 123 kişi daha hayatını kaybetti

Asya'da ikinci dalga: Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar görüldü
KORONAVİRÜS
Asya'da ikinci dalga: Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar görüldü

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 1,5 milyonu geçti

Sri Lanka'da Müslümanlara karşı korkunç uygulama : Tepkilere rağmen koronavirüsten ölenlerin cesetlerini yakıyorlar
KORONAVİRÜS
Sri Lanka'da Müslümanlara karşı korkunç uygulama : Tepkilere rağmen koronavirüsten ölenlerin cesetlerini yakıyorlar

ABD ile Çin arasında şimdi de aşı krizi çıktı: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor
KORONAVİRÜS
ABD ile Çin arasında şimdi de aşı krizi çıktı: Çinli hackerlar ABD'nin aşı çalışmasını çalmakla suçlanıyor
Abone Ol Google News
İhbarda bulunun!

İhbarda bulunun!

​Kapalı olan iş yeri sahiplerine kira çağrısı.
Berberler kapıları zamlı açtı

Berberler kapıları zamlı açtı

​Müşteriler "Bu ücret fazla", ensaf ise "2020 tarifesi" diyor.
AVMyegiriş kuyruğu

AVM'ye
giriş kuyruğu

Sabah saatlerinde akın ettiler metrelerce kuyruk oluştu.
Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

​Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu.
İkinci testi negatif

İkinci testi negatif

​Süper Lig ekibinden müjdeli haber geldi.
'Taziye çadırı' vakaları!

'Taziye çadırı' vakaları!

Sosyal mesafeye uyulmayan mahalle korona oldu!

Bir yolcu dahi binmemiş!

Bir yolcu dahi binmemiş!

'İzleyince kanım dondu' dondu demişti yalan çıktı.

Asya'da ikinci dalga

Asya'da ikinci dalga

​Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar görüldü.

Kararlar<br>Erdoğan'ın masasında

Kararlar
Erdoğan'ın masasında

İşte yeni 'kontrollü sosyal hayat'ımızın ipuçları...
Tazminat kaçınılmaz!

Tazminat kaçınılmaz!

​İşçi salgına yakalanırsa 'iş kazası' sayılacak mı?
Randevusu<br> olanlar dikkat

Randevusu
olanlar dikkat

​Özel ürün yoksa orada işlem yaptırmayın.
Yaşadıkları korkunç

Yaşadıkları korkunç

Dolgu yaptırdığı dudağı düştü, bir yıl sonra yemek yemeye başladı.
Türk doktordan dünyada bir ilk

Türk doktordan dünyada bir ilk

​Gen susturma ile koronavirüse çare bulacak.
Korkutan gelişme

Korkutan gelişme

​Vaka sayıları azalınca sokağa akın ettiler: İkinci dalga uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.