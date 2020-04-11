İran'da bazı işletmeler ve devlet kurumları faaliyetlerine tekrar başladı

İran'da bazı milletvekillerinin salgın nedeniyle ülke genelinde karantina uygulama çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen işletmelerin gerekli sağlık kurallarına uyarak" faaliyetlerine yeniden başlaması talimatı bugünden itibaren Tahran dışındaki eyaletlerde uygulanmaya başlandı.

"Akıllı Sosyal Mesafe Planı" adı verilen plana göre, ülke genelindeki "düşük riskli" iş ve işletmeler bugün faaliyetlerine başlarken, başkent Tahran'daki işletmeler ise 18 Nisan'da açılacak. Açılmasına izin verilen işletmeler sıkı denetimlere tabi tutulacak ve sağlık kurallarına uymadıkları tespit edilen işletmeler ise mühürlenecek.

İran Esnaf Odası, önceki günlerde salgın için yüksek risk oluşturan iş ve meslek gruplarını açıkladı. Buna göre, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, yüzme havuzları, saunalar ve güzellik salonları gibi işletmeler yüksek risk grubunda sayılarak, açılmalarına izin verilmedi.

Ülke genelindeki devlet kurumlarında görev yapan memurlar için de mesai saatleri 07.00- 14.00 arasında olacak şekilde düzenlendi.

İran devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, yaklaşık bir ay sonra kısıtlamaların kaldırılmasıyla özellikle başkent Tahran'da olmak üzere ülke genelinde bazı noktalarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Bu da virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdi.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, söz konusu endişelere yönelik yaptığı açıklamada, uzun süreli tatillerin ciddi boyutlarda işsizliğe yol açacağını belirterek, "Şu anda yaklaşık 3,3 milyon çalışan bu virüs nedeniyle doğrudan zarar gördü. 1,5 milyondan fazla resmi ve gayri resmi işletme faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı. Uzun süreli tatiller ülkede 4 milyon kişiyi işsiz bırakabilir." diyerek, bazı işletmelerin faaliyetlerine başlamasının gerekliliğini vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise ülke çapında karantina uygulamasının etkili olmayacağı için uygulanmadığını ifade etti.

FOTOĞRAF 21 Başkent Tahran’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü. Bir zamanlar Tahranlıların alışveriş yaptığı merkezde, rengârenk ürünlerin yerini hastalar için ayrılmış yataklar aldı. Daha çok nekahat dönemi ve durumu göreceli iyi olan hastalar için kullanılan merkezde, hasta ziyaretlerine izin verilmediğinden hastalar cep telefonu aracılığı ile aileleriyle görüntülü olarak irtibat kuruyor. Bu arada, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, merkeze ziyarette bulundu. Ülkenin bazı şehirlerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra spor salonları da geçici hastaneye dönüştürüldü. Koronavirüsten kaynaklı ilk ölümün 19 Şubat’ta tespit edildiği İran’da, hastalıktan ölenlerin sayısı salgının ilk çıkış noktası ve merkezi olan Çin’i dün itibariyle geçmişti. İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü İran'da koronavirüs hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.

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İran'da salgına karşı alınan tedbirler

İran'da ilk vakanın 19 Şubat'ta tespit edilmesinin ardından büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime verilen ara, dün iki hafta daha uzatılmıştı. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptığı açıklamada, ülkede 8 Nisan'a kadar uzatılan kısıtlamaların Tahran'da 18 Nisan'a, diğer eyaletlerde ise 11 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Buna göre, "çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek riskli olmayan işletmelerin" 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayacağını duyuran Ruhani, Tahran'daki işletmelerin ise 18 Nisan'da açılacağını belirtmişti.

- Sağlık Bakanı'ndan iş yerlerinin tekrar açılması kararına eleştiri

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında kapatılan iş yerlerinin geçen hafta tekrar açılması yönünde karar almıştı. Söz konusu karara tepki gösteren Sağlık Bakanı Said Nemeki ise Ruhani'ye hitaben yazdığı mektupta, ülkede salgın tehlikesinin henüz geçmediğine dikkati çekerek, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığınca alınan kararın Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun onayını almadığını belirtmişti.

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Nemeki mektubunda,"Herhangi bir hükümet kurumu, hükümet dışı ya da kültürel ve dini kurumlar tarafından alınacak her türlü onaylanmamış karar, önce sağlık sistemini sonra da ülke ekonomisini ateşe atacaktır." ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise 8 Nisan'daki Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Halka bu salgın nedeniyle evden çıkmayın demek ve halkın da evden çıkmaması hükümetin yapacağı en kolay şeydir ancak bu mümkün değil. Bazı vatandaşlar üretimin sürdürülmesi için dışarı çıkmalıdır."