Koronavirüs İranda bazı işletmeler ve devlet kurumları faaliyetlerine tekrar başladı
DÜNYA

İran'da bazı işletmeler ve devlet kurumları faaliyetlerine tekrar başladı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle getirilen kısıtlamalar tedricen kaldırılarak birçok işletme ve kurum yaklaşık bir ay sonra yeniden açıldı. Başkent Tahran'da olmak üzere ülke genelinde bazı noktalarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğunun oluşması virüsün daha fazla yayılacağı endişelerine neden oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran'da bazı milletvekillerinin salgın nedeniyle ülke genelinde karantina uygulama çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen işletmelerin gerekli sağlık kurallarına uyarak" faaliyetlerine yeniden başlaması talimatı bugünden itibaren Tahran dışındaki eyaletlerde uygulanmaya başlandı.

"Akıllı Sosyal Mesafe Planı" adı verilen plana göre, ülke genelindeki "düşük riskli" iş ve işletmeler bugün faaliyetlerine başlarken, başkent Tahran'daki işletmeler ise 18 Nisan'da açılacak. Açılmasına izin verilen işletmeler sıkı denetimlere tabi tutulacak ve sağlık kurallarına uymadıkları tespit edilen işletmeler ise mühürlenecek.

Bütün hastalara aynı esansı sürdü
OYNAT 00:48
Bütün hastalara aynı esansı sürdü
Koronavirüsün tırmandığı İran'da din adamından salgına tuhaf çözüm. Tüm hastalara yanında getirdiği aynı esansı sürdü. İlginç görüntü sosyal medyada gündem oldu.


İran Esnaf Odası, önceki günlerde salgın için yüksek risk oluşturan iş ve meslek gruplarını açıkladı. Buna göre, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, restoranlar, kafeler, yüzme havuzları, saunalar ve güzellik salonları gibi işletmeler yüksek risk grubunda sayılarak, açılmalarına izin verilmedi.

Ülke genelindeki devlet kurumlarında görev yapan memurlar için de mesai saatleri 07.00- 14.00 arasında olacak şekilde düzenlendi.

İran devlet televizyonunun yayımladığı görüntülerde, yaklaşık bir ay sonra kısıtlamaların kaldırılmasıyla özellikle başkent Tahran'da olmak üzere ülke genelinde bazı noktalarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü. Bu da virüsün daha fazla yayılacağına yönelik endişeleri beraberinde getirdi.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, söz konusu endişelere yönelik yaptığı açıklamada, uzun süreli tatillerin ciddi boyutlarda işsizliğe yol açacağını belirterek, "Şu anda yaklaşık 3,3 milyon çalışan bu virüs nedeniyle doğrudan zarar gördü. 1,5 milyondan fazla resmi ve gayri resmi işletme faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı. Uzun süreli tatiller ülkede 4 milyon kişiyi işsiz bırakabilir." diyerek, bazı işletmelerin faaliyetlerine başlamasının gerekliliğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise ülke çapında karantina uygulamasının etkili olmayacağı için uygulanmadığını ifade etti.

İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
FOTOĞRAF 21
Title
Başkent Tahran’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan İran Mall Alışveriş Merkezi, koronavirüs hastalarının tedavisi için 3 bin yataklık hastaneye dönüştürüldü.
Title
Bir zamanlar Tahranlıların alışveriş yaptığı merkezde, rengârenk ürünlerin yerini hastalar için ayrılmış yataklar aldı.
Title
Daha çok nekahat dönemi ve durumu göreceli iyi olan hastalar için kullanılan merkezde, hasta ziyaretlerine izin verilmediğinden hastalar cep telefonu aracılığı ile aileleriyle görüntülü olarak irtibat kuruyor.
Title
Bu arada, Sağlık Bakanı Sait Nemeki ve Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, merkeze ziyarette bulundu. Ülkenin bazı şehirlerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra spor salonları da geçici hastaneye dönüştürüldü.
Title
Koronavirüsten kaynaklı ilk ölümün 19 Şubat’ta tespit edildiği İran’da, hastalıktan ölenlerin sayısı salgının ilk çıkış noktası ve merkezi olan Çin’i dün itibariyle geçmişti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İran’da dev alışveriş merkezi hastaneye dönüştürüldü
İran'da koronavirüs hastalarının artmasıyla hastanelerin yetersiz kalması üzerine alışveriş merkezleri hastane olarak kullanılmaya başlandı.


İran'da salgına karşı alınan tedbirler

İran'da ilk vakanın 19 Şubat'ta tespit edilmesinin ardından büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatlerini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu. 25 Mart'ta ise yasağın boyutu genişletilerek halka seyahat ve eyaletlerden çıkış yasağı getirilmişti.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime verilen ara, dün iki hafta daha uzatılmıştı. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manav ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 8 Nisan'a kadar kapatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, yaptığı açıklamada, ülkede 8 Nisan'a kadar uzatılan kısıtlamaların Tahran'da 18 Nisan'a, diğer eyaletlerde ise 11 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Buna göre, "çalışanların toplu halde bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek riskli olmayan işletmelerin" 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayacağını duyuran Ruhani, Tahran'daki işletmelerin ise 18 Nisan'da açılacağını belirtmişti.

- Sağlık Bakanı'ndan iş yerlerinin tekrar açılması kararına eleştiri

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, Kovid-19'a karşı önlemler kapsamında kapatılan iş yerlerinin geçen hafta tekrar açılması yönünde karar almıştı. Söz konusu karara tepki gösteren Sağlık Bakanı Said Nemeki ise Ruhani'ye hitaben yazdığı mektupta, ülkede salgın tehlikesinin henüz geçmediğine dikkati çekerek, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığınca alınan kararın Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun onayını almadığını belirtmişti.

Nemeki mektubunda,"Herhangi bir hükümet kurumu, hükümet dışı ya da kültürel ve dini kurumlar tarafından alınacak her türlü onaylanmamış karar, önce sağlık sistemini sonra da ülke ekonomisini ateşe atacaktır." ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise 8 Nisan'daki Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Halka bu salgın nedeniyle evden çıkmayın demek ve halkın da evden çıkmaması hükümetin yapacağı en kolay şeydir ancak bu mümkün değil. Bazı vatandaşlar üretimin sürdürülmesi için dışarı çıkmalıdır."

Abone Ol Google News
2 bin 756 kişi!

2 bin 756 kişi!

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgiler paylaştı.
Hızla inşa ediliyor

Hızla inşa ediliyor

Salgın hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi.
Açık markete baskın

Açık markete baskın

​Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Ne sokağa çıkma yasağı ne de koronavirüs, resmen akın ettiler.
Müjdeli haberi<br>Vali verdi

Müjdeli haberi
Vali verdi

Kentteki 6 korona hastasından 4'ü iyileşti, 2'sinin tedavisi sürüyor.
Mesajı bekleyin

Mesajı bekleyin

​Ücretsiz maske için eczacılardan vatandaşa çağrı.
Vatandaş<br>ekmeksiz kalmadı

Vatandaş
ekmeksiz kalmadı

​Fırıncılar sabaha kadar çalıştı, kimse mağdur olmadı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Fırsatçı fırıncıya<br>zabıta acımadı

Fırsatçı fırıncıya
zabıta acımadı

Fırına koşan vatandaşa ekmeği 5 liradan satmıştı.
Virüsün<br>atası ABD çıktı

Virüsün
atası ABD çıktı

Koronavirüsün genetik şifresi tamamen çözüldü.
Kameralı tespit

Kameralı tespit

​Hatalı parklara yönelik dikkat çeken adım.
Maskeli<br>kahramanlar

Maskeli
kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıyorlar.
Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

​Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarındakilere ilişkin bilgiler paylaştı.
Haftaya raflarda

Haftaya raflarda

​Cilt dostu el dezenfektanı BOREL seri üretime geçti.
Yarım<br>milyara yaklaştı

Yarım
milyara yaklaştı

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya güçlü destek.
Ne yazık ki<br>yaşanan budur

Ne yazık ki
yaşanan budur

​New York Belediye Başkanı De Blasio'dan 'toplu mezar' açıklaması.
Ödemelerde<br>artışa gidildi

Ödemelerde
artışa gidildi

​Bakan Selçuk açıkladı: Kadınlara ödenen miktar arttı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.