Koronavirüs İranda hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor Son 24 saatte 122 kişi daha vefat etti
DÜNYA

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor: Son 24 saatte 122 kişi daha vefat etti

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.

Haber Merkezi DHA
İran'da koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor.
İran'da koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor.

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 122 artarak 4 bin 232'ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 972 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 68 bin 192’ye yükseldiğini duyurdu. Cihanpur, bugüne kadar toplam 242 bin 568 test yapıldığını aktardı.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 35 bin 465 kişi olarak bildirilirken, 3 bin 969 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Dünya için umut verici haber: 330 bin kişi koronavirüsü yendi
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Dünya için umut verici haber: 330 bin kişi koronavirüsü yendi

BAZI KISITLAMALAR YARIN KALDIRILIYOR

Ülkede yarından itibaren koronavirüs kapsamında alınan bazı kısıtlamalar kaldırılıyor. Yarından itibaren bazı işletmelerin tekrar faaliyete başlamasına izin verilirken, daha fazla memur işbaşı yapacak. Salgının daha fazla etkili olduğu Tahran’da ise kısıtlamalar bir hafta sonra kaldırılacak.

Karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar
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Karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar
İran'ın Huzistan Eyaleti'ne bağlı Hürremşehr şehrinde, bölgenin belediye çalışanları koronavirüs nedeniyle fiziksel mesafe konusunun önemini vurgulamak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Azrail kostümleri giyip, oraklarıyla sokaklarda dolaştılar. Aynı zamanda konuyla ilgili olarak anonsların yapıldığı da duyuldu.

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