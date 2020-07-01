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Koronavirüs İranda koronavirüs kabusu devam ediyor Ülkede ölü sayısı 11 bine yaklaştı
DÜNYA

İran'da koronavirüs vakalarında son durum: İran'da ölü sayısı 11 bine yaklaştı

İran'da koronavirüs kabusu devam ediyor: Ülkede ölü sayısı 11 bine yaklaştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 141 artarak 10 bin 958'e yükseldi. Ülkede vaka sayısı da 230 bin 211'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 141 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 549 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 958'e, vaka sayısının da 230 bin 211'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 81'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 191 bin 487 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

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İran'da koronavirüsten bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi: Ülkede öelnlerin sayısı 10 bin 817'e yükseldi

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da bir milyon 693 bin 242 olduğu bilgisini paylaştı.

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Dünya genelinde ağır koronavirüs bilançosu: Can kaybı 514 bin 50’ye yükseldi

Tahran'da hastaneye yatırılanların sayısında ciddi artış

Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı, Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsfahan, Hemedan, Zencan, Kirman, Kuzey Horasan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

Lari ayrıca başkent Tahran'da hastaneye yatırılanların sayısında ciddi artış olduğunu söyledi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
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İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.


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