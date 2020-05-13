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Koronavirüs İranda koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 783e yükseldi
DÜNYA

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 783'e yükseldi

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 783'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 6 bin 783'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişi daha hayatını kaybetti; vaka sayısı ise 112 bin 725'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 50 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 1958 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 6 bin 783'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 112 bin 725'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, şu ana kadar 89 bin 428 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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