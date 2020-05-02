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Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156ya yükseldi
DÜNYA

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156'ya yükseldi

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 156'ya yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısının ise 96 bin 448 olduğu açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 802 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Buna göre, ülkede 54 gün sonra en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 156'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 96 bin 448 olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti
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Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Virüse yakalananlardan 2 bin 787'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 77 bin 350 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının 484 bin 541 olduğunu ifade etti.

İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
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İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.


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