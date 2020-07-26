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Koronavirüs İranda koronavirüs ölümleri 15 bin 700e yükseldi
DÜNYA

İran'da koronavirüs ölümleri 15 bin 700'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 artışla 15 bin 700'e ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı da 2 bin 333 artarak 291 bin 172'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs ölümleri 15 bini geçti.
İran'da koronavirüs ölümleri 15 bini geçti.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 artışla 15 bin 700'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 216 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam ölü sayısının 15 bin 700'e çıktığını bildirdi.

Ülkede toplam vaka sayısı da 2 bin 333 artarak 291 bin 172'ye yükseldi.

İran'da vakalardan 3 bin 695'i ağır seyrederken, iyileşen sayısı 253 bin 213 oldu.

Ülkede Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam'ın "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor. Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan, Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer Ahmed'in ise "riskli bölge" olarak belirlendi.

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