Koronavirüs İranda beşinci dalga paniği 266 kente giriş-çıkışlar yasaklandı
DÜNYA

İran’da beşinci dalga paniği: 266 kente giriş-çıkışlar yasaklandı

Koronavirüsün Delta mutasyonunun hızla yayılmaya başladığı İran'da beşinci dalga paniği yaşanıyor. Ülke genelinde kırmızı ve turuncu seviyelerde yer alan 266 kente giriş-çıkışlar yasaklandı.

Haber Merkezi İHA
İran’da koronavirüste beşinci dalga paniği: 266 kente giriş-çıkışlar yasaklandı
İran’da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran’da Korona Virüs ile Mücadele Kurulu toplantısında konuştu.

Ruhani’nin yaptığı açıklamada, “Maalesef, ülke genelinde korona virüs vakalarının yeniden artışı ile karşı karşıyayız. Bana ulaşan son bilgilere göre tip korona virüsün Delta mutasyonu ülke genelinde yayılmaya başladı. Ülke genelinde 5. dalga yolunda olduğumuzdan korkuluyor. Özellikle ülkenin güneyinde görülen bu mutasyonunun daha fazla yayılmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

KISITLAMALAR GERİ GELİYOR

Ruhani, 18 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek seçim sürecinde korona virüsün daha fazla yayıldığını söyledi. Korona virüs vakalarının yeniden artmasıyla yasakların da uygulanması gerektiğini belirten Ruhani, ülkede kırmızı, turuncu ve sarı seviyeler için belirlenen kısıtlamaların hayata geçirileceğini vurguladı. Bu kapsamda ülke genelinde kırmızı ve turuncu seviyelerde yer alan 266 kente tüm giriş ve çıkışlar yasaklandı. Başkent Tahran da ülkenin korona virüs risk derecelendirmesinde en yüksek seviye olan kırmızı kategoride bulunuyor.

  • İran’da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edilirken, 111 kişi ise hayatını kaybetti.

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