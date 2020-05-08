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Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da koronavirüste son durum! İran'da koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü?

İran'da koronavirüs nedeniyle 55 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak 6 bin 541'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayımlanan açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 55 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1556 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 541'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 104 bin 691 olduğunu bildirdi.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyona yaklaştı
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Virüse yakalananlardan 2 bin 711'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 83 bin 837 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 558 bin 899 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı
OYNAT 00:37
İran'da beyaz bölgelerdeki camiler ibadete açıldı
İran'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal sınırlamaların uygulanmasıyla ilgili az tehlikeli olarak nitelendirilen beyaz bölgelerde camiler ibadete açıldı. Belirlenen beyaz bölgelerden Kazvin eyaletine bağlı Abyek ilçesindeki İmam Sadık Camisi'nde, vatandaşlar belirlenen kurallara uyarak namaz kılıp ibadetlerini gerçekleştirdi.


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