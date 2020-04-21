Koronavirüs İranda koronavirüs nedeniyle 88 kişi daha öldü
DÜNYA

İran'da koronavirüste son durum: Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı açıkladı

İran'da koronavirüs nedeniyle 88 kişi daha öldü

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak 5 bin 297'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı 84 bin 802'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 88 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1297 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 297'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 84 bin 802'ye ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 357'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 60 bin 965 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 365 bin 723 olduğunu sözlerine ekledi.

İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
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İran'da halk koronavirüs yardımı alabilmek için telefonculara hücum etti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da dar gelirli vatandaşlara kredi verilmesi kararlaştırıldı.Tahran yönetimi, verilecek kredinin cep telefonuna gönderilecek mesajın onaylanmasına tabi tutulacağı açıklamasının ardından cep telefonu olmayan yüzlerce halk sosyal mesafe kuralını çiğnerek, telefon bayilerine akın etti. Çoğu zaman sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak oluşan kalabalık, basında ve sosyal medya tepkiyle karşılandı.


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