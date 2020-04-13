İran'da son 24 saatte 111 kişi daha hayatını kaybetti

Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüsü yendi

Koronavirüs hakkında çok tartışılan sözler sarfeden ve koronavirüs olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son durumu dünya kamuoyu tarafından oldukça merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta yoğum bakıma alınan Johnson'ın hastaneden taburcu olmadan önce yapılan koronavirüs testinin negatif olduğu açıklandı.