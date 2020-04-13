Koronavirüs İranda son 24 saatte 111 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da son 24 saatte 111 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 111 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı ise 73 bin 303'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

  • Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 585'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da bin 617 artarak 73 bin 303'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 877'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 45 bin 983 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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