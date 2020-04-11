Koronavirüs İranda son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi. Ülkede vaka sayısı ise 70 bin 29'a ulaştı.

Haber Merkezi AA
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 125 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, tespit edilen yeni vaka sayısının 1837 olduğunu duyurdu.

  • Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 4 bin 357'ye çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının 70 bin 29'a ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi görenlerden 3 bin 987 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşenlerin sayısının bir gün içinde 6 bin 482 kişi arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 41 bin 947 olduğunu ifade etti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 251 bin 703 olduğunu sözlerine ekledi.

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