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Koronavirüs İranda son 24 saatte koronavirüsten 115 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 115 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte koronavirüsten 115 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 artarak 9 bin 507'ye yükseldi. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 507'ye yükseldi, vaka sayısı 202 bin 584 oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 115 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 322 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 507'ye, vaka sayısının da 202 bin 584'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 842'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 161 bin 384 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 395 bin 675 olduğunu kaydetti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Rezevi Horasanı, Kirmanşah, Doğu ve Batı Azerbaycan, Gülistan ve Kürdistan'ın riskli bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 462 bin 691’e yükseldi

İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
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İran'da koronavirüse davetiye çıkaran tören
Ortadoğu'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, yine pandemiye davetiye çıkarıldı. Kum şehrinde toplanan bir grup, kapalı alanda sosyal mesafe kuralını gözetmeksizin maskesiz bir şekilde anma töreni gerçekleştirdi.


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