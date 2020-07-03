Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İranda son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA

İran haberleri: İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 154 artarak 11 bin 260'a yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 744 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi AA
Foto / Arşiv
Foto / Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 566 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

İran'da bir garip olay: Korona testte değil röntgenden çıktı
KORONAVİRÜS
İran'da bir garip olay: Korona testte değil röntgenden çıktı

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 11 bin 260'a, vaka sayısının da 235 bin 429'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 123'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 196 bin 464 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

İran'dan koronavirüse ilişkin çarpıcı rakam: Her 33 saniyede bir kişi!
KORONAVİRÜS
İran'dan koronavirüse ilişkin çarpıcı rakam: Her 33 saniyede bir kişi!

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 744 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler, Tahran Fars, Mazenderan, Hemedan, Zencan, Sistan-Beluçistan ve Elburz eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.

Abone Ol Google News
2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'daki patlamaya ilişkin konuştu.
Libyaya kritik ziyaret

Libya'ya kritik ziyaret

​Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'ya gitti.
Kaos sahneleri prova oldu

Kaos sahneleri "prova" oldu

​Bu filmleri izleyenler pandemiyi kolay atlattı...
Sakarya'da yer<br>yerinden oynadı

Sakarya'da yer
yerinden oynadı

Havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
ABD'de<br>akılalmaz parti

ABD'de
akılalmaz parti

İlk koronavirüsü kapan parayı alıyor.
Bir garip olay

Bir garip olay

Kadın önce erkeği yumruklayıp tekmeledi, sonra el ele yürüdü.

Erdoğan talimat verdi

Erdoğan talimat verdi

​Soylu, Koca ve Selçuk patlamanın olduğu bölgeyi havadan inceledi.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İşte maaşlara yansıyacak zam oranı.

Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.

Almanya'dan<br>itiraf gibi sözler

Almanya'dan
itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."
En kötü fırlayışın<br>çok daha ötesinde

En kötü fırlayışın
çok daha ötesinde

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.