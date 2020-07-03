İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 154 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 566 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

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Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 11 bin 260'a, vaka sayısının da 235 bin 429'a çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 123'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 196 bin 464 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

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Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 744 bin 958 olduğu bilgisini paylaştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı ve İlam eyaletlerinin kırmızı bölgeler, Tahran Fars, Mazenderan, Hemedan, Zencan, Sistan-Beluçistan ve Elburz eyaletlerinin de riskli bölgeler olduğunu sözlerine ekledi.