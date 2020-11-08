İran’da koronavirüs ölümerinde yeni rekor: 24 saatte 459 kişinin hayatını kaybetti

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Bakan Kurum: Evi yıkılan her vatandaşa bir daire

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Tüm İzmir genelinde 75 bin 934 binada 411 bin bağımsız bölümün incelemesi yapıldı. Şu an için acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 342 oldu, bağımsız bölüm sayısı da 4 bin 350'ye ulaşmış durumda" dedi. Ayrıca Bakan Kurum, "Yıkılan binası olan her vatandaşımıza 7 bölge belirledik. Bu 7 bölgedeki vatandaşlarımıza en az bir tane daire verecek şekliyle, fazla dairesi olanlara ilişkin de rezerv alandan karşılamak suretiyle vatandaşlarımıza yerinde bir çözüm sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.