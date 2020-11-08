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Koronavirüs İranda koronavirüs ölümerinde yeni rekor 24 saatte 459 kişinin hayatını kaybetti
DÜNYA

İran’da son koronavirüs tablosu: Bir günde 459 kişinin hayatını kaybetti

İran’da koronavirüs ölümerinde yeni rekor: 24 saatte 459 kişinin hayatını kaybetti

İran’da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 459 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kayda geçti. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 682 bin 486’ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 38 bin 291’e ulaştığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 9 bin 236 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Lari, 459 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

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Toplam vaka sayısının 682 bin 486’ya yükseldi

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 682 bin 486’ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 38 bin 291’e ulaştığını açıkladı. İran’da son 24 saatte kaydedilen 459 ölü sayısı ile günlük ölüm sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

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  • Sözcü Lari, Tahran, İsfahan, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Semnan, Gazvin, Loristan, Erdebil, Huzistan, Kirmanşah, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Gilan, Buşehr, Zencan, İlam, Rezevi Horasan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elburz, Batı Azerbaycan, Merkezi, Kirman, Kuzey Horasan, Hamedan, Yezd ve Kürdistan eyaletlerinin kırmızı bölgeler olduğunu belirtti.

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