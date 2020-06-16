İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı bina karantinaya alındı

Gaziantep'in Göltepe Mahallesi'nde yaşayan astım hastası K.Y., rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkan K.Y., tedaviye alındı.

GÜNDEM Bitlis'te 2 apartman ile 6 daire karantinaya alındı

50 kişinin yaşadığı binanın girişi, güvenlik çemberiyle kapatıldı.

50 kişinin yaşadığı apartman kontrol altına alındı

Filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonunda, İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, K.Y.'nin evinin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar üzerine jandarma, 50 kişinin yaşadığı apartmanın girişini güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı.

İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.