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Koronavirüs İslahiyede 50 kişinin yaşadığı bina karantinaya alındı
TÜRKİYE

İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı bina karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan astım hastasının evinin bulunduğu bina, karantinaya alındı. 50 kişinin yaşadığı binanın girişi, güvenlik çemberiyle kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
50 kişinin yaşadığı binanın girişi, güvenlik çemberiyle kapatıldı.
50 kişinin yaşadığı binanın girişi, güvenlik çemberiyle kapatıldı.

Gaziantep'in Göltepe Mahallesi'nde yaşayan astım hastası K.Y., rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkan K.Y., tedaviye alındı.

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50 kişinin yaşadığı binanın girişi, güvenlik çemberiyle kapatıldı.

50 kişinin yaşadığı apartman kontrol altına alındı

Filyasyon ekibinin yaptığı çalışma sonunda, İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, K.Y.'nin evinin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar üzerine jandarma, 50 kişinin yaşadığı apartmanın girişini güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı.

İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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