İspanya’da çiftlik sahibi koronavirüse yakalandı: Kürkleri için yetiştirilen yaklaşık 93 bin vizon itlaf edilecek

İspanya’da bir çiftlikte yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 92 bin 700 vizonun itlaf edileceği açıklandı.

Yetkililer, Madrid’in 200 kilometre doğusundaki köyde kürkleri için yetiştirilen vizonların itlafının ardından maddi zarara uğrayacak olan çiftlik sahibine tazminat verileceğini belirtti.

OYNAT 00:00 Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor? Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte Çin'deki vahşi hayvan pazarları tüm dünyanın gündemine oturdu. Bilim insanlarının uyarılarına rağmen Çin'deki alışkanlık terk edilmedi.Çinliler neden vahşi hayvan tüketiminden vazgeçmiyor? Vahşi hayvanlar hangi alanlarda ve neden tüketiliyor birlikte bakalım...



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Öte yandan Madrid ve Katalonya ile birlikte Aragon, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana 258 bin 855 vaka’nın ve 28 bin 416 ölümün kayda geçtiği İspanya’da salgının en çok etkilenen bölge konumunda bulunuyor.

KORONAVİRÜS Brezilya, Meksika ve Hindistan'da korona kabusu devam ediyor