Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İspanyada çiftlik sahibi koronavirüse yakalandı Kürkleri için yetiştirilen yaklaşık 93 bin vizon itlaf edilecek
DÜNYA

İspanya’da çiftlik sahibi koronavirüse yakalandı: Kürkleri için yetiştirilen yaklaşık 93 bin vizon itlaf edilecek

İspanya’nın kuzeydoğusunda yer alan Aragon bölgesindeki bir çiftlikte yeni tip koronavirüs alarmı verildi. Bir çiftlik çalışanının karısında Mayıs ayında Covid-19 tespit edilmesi üzerine eşinin ve 6 çiftlik çalışanının da testi pozitif sonuç verdi. Söz konusu gelişmenin ardından çiftlikteki vizonlar izole edildi. 13 Temmuz’da vizonlara yapılan testlerden sonra hayvanların yüzde 87’sinde Covid-19 tespit edildi. Vizonların 92 bin 700’ünün itlaf edilmesine karar verildi. Aragon Tarım Bakanı Olona yaptığı açıklamada, vizonların itlaf edilmesi kararının bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla alındığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.
İspanya’da bir çiftlikte yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 92 bin 700 vizonun itlaf edileceği açıklandı.
  • Yetkililer, Madrid’in 200 kilometre doğusundaki köyde kürkleri için yetiştirilen vizonların itlafının ardından maddi zarara uğrayacak olan çiftlik sahibine tazminat verileceğini belirtti.

Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?
OYNAT 00:00
Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?
Koronavirüsün yayılmasıyla birlikte Çin'deki vahşi hayvan pazarları tüm dünyanın gündemine oturdu. Bilim insanlarının uyarılarına rağmen Çin'deki alışkanlık terk edilmedi.Çinliler neden vahşi hayvan tüketiminden vazgeçmiyor? Vahşi hayvanlar hangi alanlarda ve neden tüketiliyor birlikte bakalım...

Öte yandan Madrid ve Katalonya ile birlikte Aragon, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana 258 bin 855 vaka’nın ve 28 bin 416 ölümün kayda geçtiği İspanya’da salgının en çok etkilenen bölge konumunda bulunuyor.

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da korona kabusu devam ediyor
KORONAVİRÜS
Brezilya, Meksika ve Hindistan'da korona kabusu devam ediyor

Arjantin’de esrarengiz koronavirüs vakası: 35 gündür denizde olan balıkçılar pozitif çıktı
KORONAVİRÜS
Arjantin’de esrarengiz koronavirüs vakası: 35 gündür denizde olan balıkçılar pozitif çıktı
Abone Ol Google News
Yarın büyük gün

Yarın büyük gün

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alan havadan görüntülendi.
Tek bağlantıyı kesmek için saldırıyor

Tek bağlantıyı kesmek için saldırıyor

​Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının arka planı ortaya çıktı.
Emekliye bayram erken geldi

Emekliye bayram erken geldi

​Kurban Bayramı ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatıyor.

İdmandan kovdu <br>ortalık karıştı

İdmandan kovdu
ortalık karıştı

​Fenerbahçe'de yumruk yumruğa kavga iddiası.

Şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüsü olay oldu.

​Bilim Kurulu üyesinden grip aşısı yaptırın uyarısı.

​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya kararını değerlendirdi.
Öğrencilere iğrenç işkence

Öğrencilere iğrenç işkence

​Domuz pisliğinde süründürüp tuvalet suyu içirdiler.
Bakan Pekcan açıkladı: Servis Bilgi Sistemi'ni hizmete sunuyoruz
Ekonomi

Bakan Pekcan açıkladı: Servis Bilgi Sistemi'ni hizmete sunuyoruz

Bakan Pekcan: "Hem tüketicilerimizi hem de firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunuyoruz."
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının arka planı ortaya çıktı: Ermeni güçler Türkiye ve Azerbaycan'ın bağlantısını kesmek için saldırıyor
Dünya

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasının arka planı ortaya çıktı: Ermeni güçler Türkiye ve Azerbaycan'ın bağlantısını kesmek için saldırıyor

Ermenistan'on son günlerde Azerbaycan birliklerine sınırlarına saldırması sonucu çok sayıda Azeri askeri şehit düştü. Anında karşılık veren Azeri birlikleri bir çok Ermeni birliğinin bulunduğu kışlaları imha etti. Ermeni güçlerinin saldırı girişiminde bulunduğu Tovuz ilinden Türkiye ve Azerbaycan'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru ve TANAP'ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hatlarının geçmesi saldırının arka planında Türkiye ile Azerbaycan'ın bağını koparmak olduğu düşünülüyor. Tovuz Milletvekili Ganire Paşayeva, bu saldırılara ilişkin, "Ermenistan bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek kara yolu, iki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatları onların silahlı güçlerince her an vurulabilir" sözleri ile dikkat çekti.
Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor
Ekonomi

Güvenli tatilin adresi Türkiye: Koronadan kaçan İngilizler akın akın yurda geliyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alınan tedbirlerle, salgından en az etkilenen ülke Türkiye oldu. Bu sayede yabancı turistlerin gözde merkezi de burası oldu. Salgından en çok etkilenen ülkelerden İngiltere'den kaçan yabancı turistler akın akın Akdeniz'e gelmeye başladı. Önceki yıllarda da gelen İngilizlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, yine gözde tatil merkezleri arasında yer alıyor. Turist Tommy Doffie, Türkiye'de kendini güvende hissettiğini belirterek, "Evimde daha az güvenliyim, Türkiye'de kendimi daha güvenli hissediyorum" dedi. Gvant Wills ise, "Salgın döneminde de Türkiye güvenli ve çok misafirperver olduğu için burayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.