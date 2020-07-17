İspanya’da çiftlik sahibi koronavirüse yakalandı: Kürkleri için yetiştirilen yaklaşık 93 bin vizon itlaf edilecek

İspanya’da bir çiftlikte yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan 92 bin 700 vizonun itlaf edileceği açıklandı.
- Yetkililer, Madrid’in 200 kilometre doğusundaki köyde kürkleri için yetiştirilen vizonların itlafının ardından maddi zarara uğrayacak olan çiftlik sahibine tazminat verileceğini belirtti.
Öte yandan Madrid ve Katalonya ile birlikte Aragon, Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana 258 bin 855 vaka’nın ve 28 bin 416 ölümün kayda geçtiği İspanya’da salgının en çok etkilenen bölge konumunda bulunuyor.