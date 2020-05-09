İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 478'e çıktı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede dün 229 olarak açıklanan günlük ölü sayısı bugün 179'a düştü. Bu rakamın, 19 Mart'tan bu yana Kovid-19 nedenli "günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış" olması dikkati çekti.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 478'e ulaştı.

PCR testlerine göre verilen toplam vaka sayısı ise son 24 saatte 604 artışla 223 bin 578'e çıktı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 binden fazla artışla 133 bin 952'ye yükseldi.

Salgının en fazla görüldüğü Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 46 artışla 8 bin 598 olurken, hastanede tedavi gören yeni vaka sayısının 132 artışla 41 bin 436'ya çıktı.

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İspanya'nın yarısı normalleşmede ikinci aşamaya geçiyor

Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için kademeli normalleşme süreci kapsamında İspanya'nın yarısında 11 Mayıs Pazartesi ikinci aşama olan 1. seviyeye geçilecek.

"1. seviyeye İspanyolların yüzde 51'i geçecek." açıklamasını yapan hükümet yetkililerinin verdikleri bilgilerde, ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentlerinde tamamen 1. seviyeye geçileceği bildirildi.

Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, 1. seviyeye geçilmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge olurken, ölü ve vaka sayısının en fazla olduğu diğer bölgelerden Katalonya, Castilla y Leon ve Castilla La Mancha'da ise ikinci aşamaya geçilecek yerler çok sınırlı bırakıldı.

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İspanya'da 1. seviyeye geçen yerlerde, şu uygulamalara izin veriliyor:

"Şehir içi araç kullanımına izin verilirken, Kovid-19 testleri negatif olması şartıyla aynı aile üyelerinin arabayla bir yere gitmesi.

2 metrelik sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyması şartıyla en fazla 10 kişinin bir araya gelmesi.

Riskli gruplarda (Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar) olmama veya karantinada bulunmama şartıyla aile üyeleri arasında ziyaret.

Restoran ve barların teraslarını yüzde 50 kapasiteyle açması.

Açık pazar alanlarının yüzde 25 kapasiteyle açılması.

Otellerin ortak alanlarını kapatma şartıyla kısıtlı hizmet vermeye başlaması.

Müze, kütüphane gibi kültürel yerlerle, dini ibadet alanlarının üçte bir kapasiteyle açılması.

Profesyonel spor dallarında antrenmanların başlaması ve jimnastik salonlarının kısıtlı müşteri alma şartıyla açılması.

Alışveriş merkezleri dışında kalan küçük işletmelerin dükkanlarında sınırlı sayıda müşteri kabul etmesi."