Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İspanyada koronavirüs nedeniyle 301 kişi daha öldü
DÜNYA

İspanya'da koronavirüs nedeniyle 301 kişi daha öldü - İspanya'da koronavirüste son durum

İspanya'da koronavirüs nedeniyle 301 kişi daha öldü

İspanya'da yeni tip koroanvirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak 23 bin 822'ye yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
FOTOĞRAF 16
Title
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi.
Title
Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi.
Title
Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi.
Title
Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.
Title
Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı 
Title
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.


Abone Ol Google News
Röntgenin ifadesini verecek

Röntgenin ifadesini verecek

Başkanına Altun'un evini çektiren Kaftancıoğlu savcılığa çağrıldı.
Koronavirüsten daha tehlikeli

Koronavirüsten
daha tehlikeli

​Prof. Ceyhan: Her yıl 14 bin çocuğu kaybedebiliriz.
Zekeriya gözlerini açtı

Zekeriya
gözlerini açtı

​Fransa'da fişi çekilecekken Türkiye'ye getirilmişti...
CHP kanalında<br>İsveç lobiciliği!

CHP kanalında
İsveç lobiciliği!

Fahrettin Koca yalanları Batman'dan döndü!
Rahatlığın bu kadarına da pes

Rahatlığın bu kadarına da pes

Uyarıları dinlemeyen vatandaş: İnşallah hep böyle kalabalık olur.
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

ABD'ye de<br>yardım ediyoruz

ABD'ye de
yardım ediyoruz

​Kargo uçağı tonlarca maske, tulum ve dezenfektanla yüklendi.

Küme düşmeyi <br>kaldırdılar

Küme düşmeyi
kaldırdılar

​Salgın nedeniyle radikal bir karar alındı.
İndirim ve<br>para iadesi hakkı

İndirim ve
para iadesi hakkı

​Okula gitmeyen milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor.
Alçaksınız,<br>Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Alçaksınız,
Düşmansınız, İslamofobiksiniz!

Hedefinde İslam ve Müslümanlık olan bildiri karşısında Türkiye ayağa kalktı.
İstanbul'a tarladan giriyorlar

İstanbul'a tarladan giriyorlar

Jandarmadan kaçan sürücüler arabalarını tarladan geçiriyor.
Sürpriz isim

Sürpriz isim

​Fenerbahçe'de futbol onlara emanet edilecek.
Koronavirüs belirtisi olabilir

Koronavirüs belirtisi olabilir

​Anti alerjik ilaçlara rağmen geçmiyorsa dikkat.
Testlerin 3 hedefi vardı!

Testlerin 3 hedefi vardı!

​Sokağa çıkma yasağı varken 38 bin test kime yapıldı?
İlk kez paylaştı

İlk kez paylaştı

2004 ve 2015'te çekilen UFO görüntüleri yayınlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.