İspanya'da koronavirüs nedeniyle 510 kişi daha öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle dün 605 olan günlük ölüm sayısı, bugün 510'a geriledi.

Ülkede Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi. Salgında hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı ise bugün itibariyle 16 bin 353'e ulaştı.

Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 23 Mart'ta 462, 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743, 8 Nisan'da 757, 9 Nisan'da 683, 10 Nisan'da 605 olarak açıklanmıştı.





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Diğer yandan vaka sayısı ise 4 bin 830 artışla 161 bin 852 oldu.

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu olanların toplam sayısının 3 bin 441 artışla 59 bin 109'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı 112 artışla 6 bin 84'e çıktı.

Kentte vaka sayısı da 1066 artarak 45 bin 849 oldu.

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Madrid'in ardından İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde hayatlarını kaybedenlerin sayısının da 3 bin 331 olduğu belirtildi.

FOTOĞRAF 16 Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde, koronavirüs salgınına karşı maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezanfektan üretildi. Bakanlık bünyesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen malzemelerin, koronavirüs salgını ile mücadele eden iki ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatı üzerine İspanya ve İtalya'ya gönderilmesine karar verildi. Üretim noktalarında paketlenen yardım malzemeleri, kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirildi. Üzerinde Türkiye-İspanya, Türkiye-İtalya bayrakları yan yana bulunan kargo paketleri, askerler tarafından askeri kargo uçağına yüklendi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, 'Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var' sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı. Maske, tulum, yüz maskesi, göz maskesi ve dezenfektanlar, kargo uçağı A400 M ile İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Uçak önce İspanya, ardından İtalya'ya giderek yardım malzemelerini teslim edecek. Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardım: Paketlerin üzerindeki yazı dikkat çekti Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde üretilen maske, tulum ve dezenfaktanlar, askeri kargo uçağıyla İspanya ve İtalya'ya gönderildi. Kargo paketlerinin üzerine İtalyanca ve İspanyolca yazılan, Hz. Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" sözleri ile 'Türkiye'den İspanyol-İtalyan halkına sevgilerle' notu yer aldı.

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Fransa ve Portekiz sınırlarında kontrollere devam

Bu arada İspanya hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında 26 Nisan'a kadar uzattığı olağanüstü halden dolayı kara sınırının olduğu Portekiz ve Fransa'daki sınır noktası kontrollerin 14 gün daha devam edeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 17 Mart'ta başlanan Fransa ve Portekiz sınırlarındaki kontroller kapsamında sadece İspanyol vatandaşlarının, sınır bölgesi çalışanlarının ve ikameti olanların ülkeye girişe izin veriliyor.

Sınırdaki yasak, ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak ve tedarik zincirini korumak için ticari malların taşınmasını kapsamıyor.

İspanya'da bazı iş kollarında pazartesi günü iş başı yapılacak

Hükümet, ülke ekonomisinin Kovid-19 salgınından en az şekilde zarar görmesini sağlamak için 13 Nisan pazartesi gününden itibaren endüstrideki bazı iş kollarının, iki haftalık aradan sonra tekrardan çalışmasına izin verecek.

Ayrıca çalışanlara sokakta ve iş yerlerinde maske kullanmasını tavsiye eden Sağlık Bakanlığı, metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının duraklarında bedava maske dağıtılması uygulamasına başlanacağını açıkladı.



