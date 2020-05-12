Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İspanyada koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu
BİLİMSEL GELİŞMELER

İspanya’da koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu

Dünyayı etkisi altına ala koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya’da 113 yaşındaki Branyas, koronavirüsü yendi. Branyas, ülkede koronavirüsü yenen en yaşlı kişi oldu.

Haber Merkezi DHA
Maria Branyas.
Maria Branyas.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya oldu. Virüs nedeniyle toplam can kaybının 26 bin 744 olduğu ülkede 113 yaşındaki 3 çocuk annesi Maria Branyas, koronavirüsü yendi. Branyas, İspanya’da koronavirüsü yenen en yaşlı hasta oldu. Nisan ayında koronavirüs teşhisi konulan Branyas, yaşadığı bakımevinde bir odada hastalığı yendi.

BAKIMEVİ ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Branyas İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu, hafif ağrıları dışında bir problemi olmadığını ifade etti. Öte yandan, hastalığı süresince kendisine her konuda yardımcı olan ve ilgilenen bakımevi çalışanlarına teşekkür etti.

1918 GRİP SALGININI DA GÖRDÜ

Ayrıca Branyas’ın 1918-1919 yılları arasında ortaya çıkan ve yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne neden olan 1918 grip salgınını, 1914-1918 yılları arasındaki ve 1939-1945 yılları arasındaki dünya savaşlarını da gördüğü ifade edildi.

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur
KORONAVİRÜS
DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması: Bu tip virüslere karşı aşı geliştirmek de oldukça zorludur

İran'da koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 733'e yükseldi
KORONAVİRÜS
İran'da koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 733'e yükseldi

İspanya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 26 bin 920'ye çıktı
KORONAVİRÜS
İspanya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 26 bin 920'ye çıktı

İngiliz doktor deneme ilacı kullandı: 3 günde koronavirüsü yendi
KORONAVİRÜS
İngiliz doktor deneme ilacı kullandı: 3 günde koronavirüsü yendi
Abone Ol Google News
İlk kez vaka ve vefat yok

İlk kez vaka ve vefat yok

​Büyükşehirlere ek olarak karantinadaki Zonguldak'tan güzel haber.
HDP vekili 650 bin TLlik arabasıyla geldi

HDP vekili 650 bin TL'lik arabasıyla geldi

​"Benim oğlum taş üstünde yatıyor, bunlar bu arabalarla geziyor."
Kulaklık için bekliyorum

Kulaklık için bekliyorum

​AVM önünde kuyruk oluşturan vatandaşlardan ilginç sözler...
Ölçüme başladılar

Ölçüme başladılar

Bakan Ersoy'un açıklamaları heyecanlandırdı.
En küçük savaşçı

En küçük savaşçı

​45 günlük Amine bebek alkışlarla yoğun bakımdan çıkarıldı.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu, valilik uyarı yaptı.

Güçlü<br>büyüme bekliyor

Güçlü
büyüme bekliyor

​EBRD Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

​Osman Bey'in rüyası ile bereketlenen topraklar.

Yangın çıkarma hastalığı var

Yangın çıkarma hastalığı var

'Gizemli yangınlara' pedagog yorumu: Tedavi edilmesi gerek.
İYİ Parti'den<br>HDP'ye açık kapı

İYİ Parti'den
HDP'ye açık kapı

​"HDP'li Sancar'la görüşür müsünüz?" sorusuna 'hayır' demedi.
Tatilcilerin<br>yeni tercihi

Tatilcilerin
yeni tercihi

​Günlük iki bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
EastMed<br>projesi çöktü!

EastMed
projesi çöktü!

​Uzmanlar, Türkiye karşıtı bildiriyi yorumladı.
Play-off önerisi

Play-off önerisi

​Eşref Hamamcıoğlu'ndan TFF'nin kararına tepki
Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

​İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.