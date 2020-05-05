Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İspanyada son 24 saate 185 kişi daha hayatını kaybetti
DÜNYA

İspanya'da son 24 saate 185 kişi daha hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 185 artarak 25 bin 613'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 185 kişi öldü.
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 185 kişi öldü.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, son 2 gündür 164 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün artarak 185 oldu.

  • Ölü sayısındaki eğriyi aşağı yönlü döndürmeyi başaran İspanya'da salgında hayatını kaybedenlerin günlük sayısı son 3 gündür 200'ün altında seyrediyor.

Ülkede virüsten ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 613'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 867 artışla 219 bin 329'a çıktığını bildirdi.

59 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Ülkede virüsün bulaştığı sağlık personeli sayısının 43 bin 956 olduğu, bu kişilerden 59'unun yaşamını yitirdiği ve 10 bin kadarının tedavisinin devam ettiği açıklandı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 143 artışla 123 bin 486 oldu.

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 buçuk milyonu açtı: En ağır bilanço ABD'de
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 buçuk milyonu açtı: En ağır bilanço ABD'de

"Küçük de olsa salgında ikinci dalga riski hala var"

Salgınla ilgili verileri değerlendiren Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, "Ölü ve vaka eğrisinin aşağı yönlü gidişatı hakkında artık pek şüphemiz yok. İyileşen hastaların sayısı her geçen gün yeni vakaların üzerinde çıkıyor. Kademeli normalleşme sürecinde seviye artırılması için bize cesaret veren, olumlu veriler. Ama tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Küçük de olsa salgında ikinci dalga riski hala var." dedi.

Bu arada Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'tan bu yana uygulanan ve 9 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü hali (OHAL) uygulamak isteyen sol koalisyon hükümeti, bu kez meclisten yeterli desteği bulmakta zorlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Kovid-19'un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Kovid-19'un Vuhan laboratuvarından çıktığı iddiasına kanıt sunmadı

Mecliste azınlıkta olan hükümet, özellikle ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisini (PP) ikna etmeye çalışırken, OHAL'in şimdiye kadar üç kez uzatılmasına destek veren PP şimdi bazı şartlar öne sürüyor.

OHAL'in uzatılmasıyla ilgili meclisteki oylama yarın yapılacak.

Aşı bulunmadan tam normalleşmenin olamayacağını her seferinde vurgulayan hükümet, Kovid-19 salgınıyla yaşamı öngören ve gevşetilmiş OHAL ile bazı tedbirleri içeren kademeli normalleşme sürecini ülke genelinde 4 Mayıs'ta başlatmıştı.

Ekonomik ve sosyal yaşamı yeniden aktif duruma geçirmek için 4 aşamalı olacağı açıklanan bu sürecin haziran sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Abone Ol Google News
Kaba inşaatı tamamlandı

Kaba inşaatı tamamlandı

Dev hastanenin kurulduğu bölgedeki açık alanlar da ağaçlandırıldı.
İstanbulda en riskli ilçeler açıklandı

İstanbul'da en riskli ilçeler açıklandı

49 mahalle koronavirüs nedeniyle yüksek risk düzeyinde bulunuyor.
Yasak kalktı anında tatilciler akın etti

Yasak kalktı anında tatilciler akın etti

​Ekipler girişte teker teker adreslerini aldı.
Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor

​Hastanelere hayran kalan CNN bu kez filyasyon çalışmalarında...
Milyonların beklediği haber

Milyonların beklediği haber

​Kısa çalışma ödeneğinde ödemeler bugün yapılıyor.
Korku ağaca çıkardı

Korku ağaca çıkardı

​Kumar baskınında yakalanmamak için ne yapacağını şaşırdı.

Bilim Kurulu üyesinden bayram uyarısı

Bilim Kurulu üyesinden bayram uyarısı

Koronavirüsle mücadelede piki yayvan hale getirmek önemli.
Korona cephesinde hasret artıyor

Korona cephesinde hasret artıyor

​'Ailemi 40 gündür göremiyorum, en çok sarılmayı özledim...'
Bir futbolcu pozitif!

Bir futbolcu pozitif!

​Süper Lig ekibinde koronavirüs şoku yaşanıyor.
Skandal paylaşıma sert tepki

Skandal paylaşıma sert tepki

​Darbe ve idam tehdidi içerikli yazıya tepkiler büyüyor.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
ABD'deki aşı bizde çalışmayabilir

ABD'deki aşı bizde çalışmayabilir

​Virüsün mutasyona uğraması ilaç ve aşı çalışmalarını geciktirdi.
Hayat kurtaran şüphe

Hayat kurtaran şüphe

​Genç hemşire tırnaklarındaki değişimi fark edince ortaya çıktı.
Yeni kitler yolda

Yeni kitler yolda

​Koronavirüs toplumsal bazda ölçülebilecek.
Alkışlanacak hareket

Alkışlanacak hareket

​30 bin TL'lik ek ödemeyi personel ile paylaştılar.
Ölü sayısı gizleniyor

Ölü sayısı gizleniyor

​Avrupa Hastalık Kontrol Merkezinden dikkat çeken açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.