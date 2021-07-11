Koronavirüs İsrailde bağışıklık sistemi zayıf yaşlılara 3 güçlendirici aşı dozu
DÜNYA

İsrail’de bağışıklık sistemi zayıf yaşlılara 3. 'güçlendirici' aşı dozu

İsrail, koronavirüs salgını ile mücadelede kapsamında bağışıklık sistemi zayıf yaşlılara Kovid-19 aşısının 3. “güçlendirici” dozunun uygulanacağını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
İsrail’de bağışıklık sistemi zayıf yaşlılara 3. güçlendirici aşı dozu
Arşiv

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bağışıklık sistemi zayıf yaşlılara 3. güçlendirici doz uygulanacağı duyuruldu. İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, "Bağışıklık sistemi zayıf Pfizer/BioNtech tarafından Kovid-19’a karşı geliştirilen aşının 2 dozunu yaptıran yaşlılar, 3. güçlendirici doz aşıyı da yaptırabilir" dedi.

Tüm kısıtlamalar kalkmıştı: İsrail'de delta varyantı alarmı
DÜNYA
Tüm kısıtlamalar kalkmıştı: İsrail'de delta varyantı alarmı


İsrail genelinde herkese 3. doz aşı uygulanması konusuna da değinen Horowitz, "Bu konuyu inceliyoruz ama hala nihai bir cevabımız yok. Bağışıklık sistemi zayıf kişiler örneğin organ nakli geçirmiş veya bağışıklığın düşmesine neden olan tıbbi duruma sahip kişiler" ifadelerini kullandı.

İsrail'de açık havada maske artık zorunlu değil
DÜNYA
İsrail'de açık havada maske artık zorunlu değil

İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail’de şu ana kadar hastaneye kaldırılan 46 hastanın yaklaşık yarısı koronavirüse karşı aşılandı. İsrail Covid-19 Salgını ile Mücadele Koordinatörü Nachman Ash, hastanelerde yatanların çoğunluğunun 60 yaşın üzerinde risk gruplarında olanlar ve daha önce sağlık sorunları yaşayanlar olduğunu söyledi.

Öte yandan, ABD’li ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ABD ve Avrupalı yetkililerden koronavirüse karşı 3. doz aşının yapılması için izin isteyeceğini açıklamıştı. İsrail’de toplam vaka sayısı 845 bin 895, koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 436 oldu.

Abone Ol Google News
Avrupa birincisi

Avrupa birincisi

​DHMİ 'uçuş trafiği yönetiminde' rakiplerini geride bıraktı.
Cam ahtapot görüntülendi

'Cam ahtapot' görüntülendi

34 günlük araştırma ve keşif seferi.
Bartında Delta varyantı nedeniyle bayramda köylerde yöresel etkinlikler yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.