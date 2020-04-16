İsrail’den skandal adım: Filistinlilerin koronavirüs testi yaptırdıkları kliniğe yönelik küstah karar

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde yer alan ve Filistinlilere Kovid-19 testi yapılan klinik salı akşamı İsrail polisinin baskınına uğradı. Baskının ardından kliniği kapatan İsrail polisi, 4 Filistinli aktivisti de gözaltına aldı. Olaya ilişkin İsrail polisinden açıklama yapılmazken, Haaretz gazetesi, Kovid-19 test kitlerinin Filistin yönetimince sağlandığı gerekçesiyle söz konusu kliniğin kapatıldığını yazdı. Filistin yönetimi, İsrail’i işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Kovid-19 vakalarını gizlemekle itham ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı Doğu Kudüs’teki vakalara ilişkin net bir bilgi vermezken, Filistin yönetimi kentte 41 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurmuştu.

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