Koronavirüs İstanbul Adliyesinde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı
TÜRKİYE

İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda yerinde Kovid-19 aşı uygulaması başlatıldı. Kızılay'ın adliyedeki şube odasında randevusuz yapılan aşılama çalışmasına personel ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Adliyesinde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı
İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, İstanbul Adalet Sarayı'nda yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gelen talep üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda aşı bölgesi oluşturdu.

RANDEVUSUZ AŞI

Kızılay'ın adliyedeki şube odasında randevusuz yapılan aşılama çalışmasına personel ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aşı olmak isteyenler, onay formu düzenlenip sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.

Aşılama ekibinde yer alan pratisyen hekim Süleyman Malgaz "Halka daha rahat ulaşabileceğimiz, halkın yoğun olduğu yerlerde aşılarımızı randevusuz şekilde uyguluyoruz. Bu sayede günde ortalama 250-300 aşı yapıyoruz. Talep şu anda iyi" diye konuştu.

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