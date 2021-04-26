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Koronavirüs Beyoğlunda kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul Beyoğlu'nda kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı

Beyoğlu'nda kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların uyarıldığı ve GBT’lerinin sorgulandığı denetimde, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında kucağında çalıntı bir televizyonla giden şahıs polisin dikkati sonucu kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul Beyoğlunda kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı
Polis ekiplerinin televizyonunun belgelerini sorması üzerine gösteremeyen şahıs, cadde üzerindeki bir iş yerinden televizyonu aldığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine "yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri" genelgesi gönderilmişti.

Bu kapsamda denetimlerini aralıksız sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında polis ekipleri, sokak ve caddelerde önlem aldıktan sonra vatandaşları tek tek uyardı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının da yapıldığı denetimde kurallara uymayanlara “Umumi Hıfzsıhha Kanununa Muhalefet” suçundan idari para cezası uygulandı. Devam eden denetimler ehliyetsiz ve kasksız bir şekilde motosiklet kullanan bir sürücüye de ceza uygulanırken, motosikleti de trafikten men edildi.

Kucağında çalıntı televizyon taşıyan kişi denetimde polise yakalandı
OYNAT 00:56
Kucağında çalıntı televizyon taşıyan kişi denetimde polise yakalandı
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların uyarıldığı ve GBT'lerinin sorgulandığı denetimde, kurallara uymayanlara idari para cezası uygulandı.

Denetimler esnasında kucağında televizyon taşıyan şahıs, polisin dikkatini çekti. Polis memuru, şahsa televizyonu nereden aldığını sordu. Şahıs, “tamirden getiriyorum” dedi. Polis ekiplerinin televizyonunun belgelerini sorması üzerine gösteremeyen kişi, cadde üzerindeki bir iş yerinden televizyonu satın aldığını söyledi. Adrese giden polis ekipleri, iş yerinin ruhsatsız olduğunu televizyonun ise çalıntı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsa ve ruhsatsız iş yeri açan kişiye işlem yapıldı.


Çalıntı televizyonla giden şahıs polise yakalandı

Öte yandan ilçe genelinde devam eden denetimlerde Beyoğlu polisi, kucağına aldığı televizyonla giden yabancı uyruklu bir şahsı durdurdu. Polisin televizyonu nereden aldığını sorması şahıs, “tamirden getiriyorum” dedi.

Polis ekiplerinin televizyonunun belgelerini sorması üzerine gösteremeyen şahıs, cadde üzerindeki bir iş yerinden televizyonu aldığını söyledi. Adrese giden polis ekipleri, iş yerinin ruhsatsız olduğunu televizyonun ise çalıntı olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahsa ve ruhsatsız iş yeri açan kişiye işlem yapıldı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde denetimleri sıklaştırması sonucu sokak ve caddelerin geçtiğimiz haftalara kıyasla boş olduğu görüldü.

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