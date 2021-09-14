Koronavirüs İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu İstanbulda koronavirüsle alakalı sayısal anlamda 15 gündür artış yok
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da koronavirüsle alakalı sayısal anlamda 15 gündür artış yok

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, açılış töreninde İstanbul genelindeki koronavirüs durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’da 15 gündür koronavirüs ile alakalı sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte Anadolu’da vakaların yükseldiği illerden İstanbul’a bir yansıma olacağını öngörüyoruz” dedi.

Haber Merkezi İHA
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbulda koronavirüsle alakalı sayısal anlamda 15 gündür artış yok
İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için yapılan yeni bina hizmete açıldı. Hastanenin açılış törenine Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Hastane Başhekimi Dt. Bilgehan Doğru ve sağlık çalışanları katıldı.

Programa katılım sağlayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu il genelinde koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"İstanbul'da artış yok"


Açılış töreni öncesi konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, şunları söyledi:

  • "Dünyada örneği olmayan bir filyasyon ekibi ile koronavirüs sürecinde hem evde hem de hastanede destek veren sağlıkçılara yardımcı olan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Koronavirüs sürecinde Türkiye dünya ülkeleri arasında en iyi sağlık hizmeti sunduğunu kanıtladı. 19 yıldır Türkiye’de hem altyapı hem de personel açısından hastanelerin iyileşmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul'da Kovid süresince 8 bin yataklı 8 tane hastaneyi vatandaşların hizmetine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sunduk. Sosyal mesafe maske ve aşıdan başka bir şansımız yok. İstanbul’da yaklaşık 15 gündür koronavirüs ile alakalı sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte Anadolu’da vakaların yükseldiği illerden İstanbul’a bir yansıma olacağını öngörüyoruz. Olmamasını temenni ederken herhangi bir olumsuzluk durumunda ise siz sağlık çalışanlarımız ve imkanlarımız dahilinde duruma müdahale edebileceğimizi biliyoruz."

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"Kiradan kurtularak kamu yararını tasarrufta bulunduk"

Hastane alanın yürütülen çalışmalar sonrası daha geniş bir alana sahip olduğunu belirten Dt. Bilgehan Doğru, "Beş ay içerisinde çalışmalarını tamamladığımız hastanemizi mevcut imkanlarla yeni bir hale getirdik. Önceki binamıza vermiş olduğumuz yüksek kira maliyetinden de kurtularak kamu yararına tasarrufta bulunmuş olduk. Daha öncesinde toplam kapalı alanımız 2 bin 755 metrekare iken şu anda iki katına çıkmış bulunmaktadır. Bahçemiz ile birlikte toplam kullanım alanımız ise 25 bin metrekareyi bulmuştur. Ben emeği geçen herkese ve bizi bugün de yalnız bırakmayan İstanbul İl Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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