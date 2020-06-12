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Koronavirüs İstanbul polisinin koronayla savaşı Vaka sayısı 700ü geçti
TÜRKİYE

İstanbul polisinin koronayla savaşı: Vaka sayısı 700'ü geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda koronavirüs vakası tespit edildiği ortaya çıktı. Bu vakalar arasındaki 2 polis memurunu salgınla mücadelesini kaybederek vefat etmişti. Ayrıca İstanbul Emniyeti salgın sürecinde kronik rahatsızlığı bulunan ve yeni çocuğu olan toplam 4 bin 685 polise de görev veremediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Ülke genelinde güvenliği sağlamak için 24 saat görev yapan polis teşkilatı, koronavirüs pandemisi ile mücadelede sağlık çalışanları ile birlikte en ön safta yer alırken, bu dönemde salgının da en büyük hedefi oldu. Polis teşkilatında testi pozitif çıkan ve hayatını kaybeden emniyet personeli ile ilgili rakamlar ortaya çıktı.

İstanbul'da 20 yaş denetimi: Polis tek tek kimlik sordu
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Koronavirüse karşı alınan yeni önlemler kapsamında, 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklandı, pazar market ve benzeri kalabalık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti.
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Yasağın hayata geçirilmesiyle polis denetimlerini sıklaştırdı.
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Pendik Meydanında uygulama yapan polis, bazı vatandaşların kimliklerini kontrol ederek yaşına baktı.
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Ayrıca polis otosundan da vatandaşlara ‘evde kalın’ anonsları yapıldı.
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Polis tarafından kimliği kontrol edilen bir kişi, “Memnunuz tabii. Mecbur olduğumuz için çıktık. Alışveriş yapacağız” dedi.
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İstanbul'da 20 yaş denetimi: Polis tek tek kimlik sordu
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri Pendik'te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.

Sokağa çıkma yasağıyla birlikte polis denetimleri başladı
GÜNDEM
Sokağa çıkma yasağıyla birlikte polis denetimleri başladı

İki memur hayatını kaybetti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 703 emniyet mensubunda Covid-19) vak’ası tespit edildi. Bu vak’alar arasında yer alan Asayiş Şube Müdürlüğünde çalışan 26 yaşındaki polis memuru Mehmet Ertoy ile Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensubu Feridun Fırat Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı
GÜNDEM
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

  • Doğrudan halk ile iç içe olan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastaların mağdur olmaması için ihtiyaçların karşılandığı Vefa Sosyal Destek ve benzeri gruplarda da görev alan çoğu polisin yaşanan küresel salgını tam olarak atlatamadığı ileri sürüldü.

Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: Yüzümde durmuyor
KORONAVİRÜS
Maske takmayan pazarcıdan ilginç savunma: Yüzümde durmuyor

Kronik hasta ya da yeni çocuklu 4 bin 685 emniyet mensubu görevlendirilemedi

Enfekte olan polis sayısının yanı sıra, yaklaşık 4 bin 685 civarında emniyet personelinin de çeşitli kronik rahatsızlıklarından ya da yeni bebek sahibi olmalarından dolayı ‘karantina’ düzeyinde değerlendirilerek görevlendirme yapılamadığı kaydedildi.

TEM'de kilometrelerce kuyruk: Polis tek tek denetledi
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları uygulamaya devam eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Kişisel tedbirlerini alan ekipler trafiğe çıkan araçları tek tek durdurup sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini yapıyor
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. 65 yaş ve üstü yolcular da Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanıyor.
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Denetimler kapsamında Hadımköy Gişeleri Edirne istikametinde yapılan uygulamada kilometrelerce kuyruk oluştu.
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Havadan da görüntülenen araç kuyruğunda sürücüler saatler süren bekleyiş sonunda denetim noktasına ulaşabiliyor.
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Öte yandan 17 Nisan Cuma gecesi saat 00.00'dan 19 Nisan Pazar gecesi saat 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını İstanbul'da, vatandaşların daha sakin ve yazlık bölge olan Kumburgaz taraflarına doğru seyahat ettikleri gerekçesiyle trafiğin olması gerekenden daha yoğun olduğu öğrenildi.
TEM'de kilometrelerce kuyruk: Polis tek tek denetledi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında trafikte sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerin denetimi devam ediyor. TEM Otoyolu'ndaki denetimde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Vatandaşların daha sakin ve yazlık bölge olan Kumburgaz taraflarına doğru seyahat ettikleri gerekçesiyle trafiğin olması gerekenden daha yoğun olduğu öğrenildi.

  • Ayrıca genelgeden dolayı bu kapsamdaki personellere istirahat izni verildiği belirtildi. Bilim uzmanları, emniyet teşkilatında halen salgınla karşı karşıya kalan ve bir bölümü semptom gösteren ve bu nedenle testleri pozitif çıkan polislerin olabileceğine işaret ediyor.
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