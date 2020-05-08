Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İstanbul Valiliğinden pazar yerlerine ilişkin açıklama 11 Mayıstan itibaren başlayacak
TÜRKİYE

İstanbul Valiliğinden pazar yerlerine ilişkin açıklama: 11 Mayıs'tan itibaren başlayacak

İstanbul Valiliği, geçici olarak kısıtlama getirilen zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazar faaliyetlerinin, kurallar çerçevesinde 11 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Valiliği, geçici olarak kısıtlama getirilen zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazar faaliyetlerinin, kurallar çerçevesinde 11 Mayıs'tan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas ve hava yoluyla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle; İl Hıfzıssıhha Meclisinin 27 Mart 2020 tarihli 10 Nolu kararının birinci maddesinde faaliyetleri geçici olarak durdurulan; kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazar faaliyetlerinin aşağıda belirlenen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren faaliyete başlamaları kararı alınmıştır."

Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakmayabilir
KORONAVİRÜS
Koronavirüs akciğerlerde kalıcı hasar bırakmayabilir

Tezgahlar arasında en az 3 metre olacak

Pazar yerlerinde uygulanacak hususlar, İl Hıfzıssıhha Kurulunca karara bağlandı.

Buna göre, her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde pazar/satış yerleri düzenlenecek. Giriş çıkışlar zabıta tarafından kontrol edilerek maskesiz girişe izin verilmeyecek.

Vatandaşın pazara girişi ve çıkışında ellerini alkol bazlı dezenfektan ile temizlemesi zabıta tarafından sağlanacak. Pazarcı esnafı ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanacak.

Ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenecek ve satışı yapılacak.

Pazarcı esnafı eldiven kullanması durumunda, her bir müşteri ve ürünlerine temas öncesinde eldivenlerini değiştirecek; eldiven kullanmaması durumunda ise her bir müşteri ve ürünlerine temas öncesinde ellerini alkol bazlı dezenfektan ile temizlemesi sağlanacak.

Kurallara uymayanlar, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari para cezası ile cezalandırılacak, ihlalde ısrar edenlerin tezgahları kapatılarak satışa izin verilmeyecek.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 77 bini geçti
Abone Ol Google News
Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'daki kaza sonrası otomobil bu hale geldi.
Kardeşi geldi!

Kardeşi geldi!

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan böyle duyurdu.
Maaşlar erken ödenecek

Maaşlar erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.
Türkiye <br>deneye başladı

Türkiye
deneye başladı

Bakan Varank açıkladı: Aşılar hayvanlarda test ediliyor
Tarihi karar

Tarihi karar

​Futbolda oyuncu değişikliği hakkı artırıldı.
Okullarda yeni düzen

Okullarda yeni düzen

​Hiçbir şey eskisi gibi değil.

Aradaki fark<br> itiraf ettirdi

Aradaki fark
itiraf ettirdi

​İsveç sonunda kabul etti...

Ay'da yaşıyor gibiyiz

Ay'da yaşıyor gibiyiz

​Koronavirüsün görülmediği tek kıta Antarktika'da yaşam çok farklı...
Özel ve Özkoç'a soruşturma

Özel ve Özkoç'a soruşturma

Gerçek dışı iddialar, hakaret ve iftira...
'Bir liraya vermem' diyen var!

'Bir liraya vermem' diyen var!

​İstanbul'da maske satışları başladı...
Simge<br>mekanlar mahzun

Simge
mekanlar mahzun

​Ülkenin doğusundan batısına camiler sessiz.
Giriş-çıkış yasağı

Giriş-çıkış yasağı

​Valilik duyurdu: Üç gün devam edecek.
Fenerbahçe'ye <br>imzayı attı

Fenerbahçe'ye
imzayı attı

Sarı-lacivertliler ilk transferini resmen açıkladı.
1 Haziran'da açılacak

1 Haziran'da açılacak

​Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı yeniden açılıyor.
Maskesiz adım <br>atılmayacak!

Maskesiz adım
atılmayacak!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.