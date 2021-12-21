İstanbul Valisi Yerlikaya: 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’umuzda 21 Aralık itibarıyla 1. doz 10 milyon 294 bin 738, 2. doz 9 milyon 119 bin 74, 3. doz 2 milyon 301 bin 435 aşı yapıldı. 3. doz oranımız yüzde 20.54. 2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım" ifadelerini kullandı.
#İstanbul’umuzda 21 Aralık itibarıyla
1. doz 10.294.738✅
2. doz 9.119.074✅✅
3. doz 2.301.435✅✅✅ #aşı yapıldı.
3. doz oranımız % 2️⃣0️⃣.5️⃣4️⃣
2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler.
3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım. pic.twitter.com/9w9BZT3JpQ
#İstanbul’umuzda 21 Aralık itibarıyla