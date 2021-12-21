Koronavirüs İstanbul Valisi Yerlikaya 3 doz aşıyı olmada geç kalmayalım
TÜRKİYE

İstanbul Valisi Yerlikaya: 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3. doz aşı yapılma oranının yüzde 20.54 olduğunu açıkladı. Ali Yerlikaya, İstanbullulara 3. doz aşı olmada geç kalınmaması uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Valisi Yerlikaya: 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’umuzda 21 Aralık itibarıyla 1. doz 10 milyon 294 bin 738, 2. doz 9 milyon 119 bin 74, 3. doz 2 milyon 301 bin 435 aşı yapıldı. 3. doz oranımız yüzde 20.54. 2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım" ifadelerini kullandı.

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