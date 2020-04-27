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Koronavirüs İstanbulda 5 bin 501 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
TÜRKİYE

İstanbul'da 5 bin 501 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

İstanbul Valiliği, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 5 bin 501 kişiye idari işlem yapıldığı, 50 bin 417 trafik denetiminde 203 cezai işlem uygulandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımla bu gece 24.00 itibariyle sona eren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Hafzıssıhha kararları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik yapılan işlemleri açıklandı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan paylaşımda, “23-26 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da; Hıfzıssıhha kararları ve sokağa çıkma yasağını ihlal nedeniyle toplam 5 bin 501 idari işlem yapıldı.

Ayrıca, 50 bin 417 trafik denetiminde 203 ceza işlemi uygulandı. Yasağa uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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