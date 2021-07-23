İstanbul'da aşılama tam gaz sürüyor: 11.8 milyon kişiye aşı yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte toplam 11 milyon 839 bin 528 doz koronavirüs aşısının yapıldığı bildirildi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yerlikaya, "İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#EnBüyükGücümüzAşı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama uygulamasına hakkında bilgiler verdi. Yerlikaya, "22 Temmuz itibarıyla İstanbul'da, 1. doz 7 milyon 346 bin 727 'yüzde 63.1', 2. doz 3 milyon 951 bin 911, 3. doz 540 bin 890. Toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı. İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim." ifadelerini kullandı.
22 Temmuz itibarıyla İstanbul’da,
✅ 1.doz: 7.346.727
%6️⃣3️⃣.1️⃣ 👏🏻 📈
✅✅ 2.doz: 3.951.911
✅✅✅ 3.doz: 540.890
Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı.#İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz.