Koronavirüs İstanbulda aşılama tam gaz sürüyor 118 milyon kişiye aşı yapıldı
TÜRKİYE

İstanbul'da aşılama tam gaz sürüyor: 11.8 milyon kişiye aşı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentte toplam 11 milyon 839 bin 528 doz koronavirüs aşısının yapıldığı bildirildi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yerlikaya, "İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İstanbulda aşılama tam gaz sürüyor: 11.8 milyon kişiye aşı yapıldı
Arşiv

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#EnBüyükGücümüzAşı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama uygulamasına hakkında bilgiler verdi. Yerlikaya, "22 Temmuz itibarıyla İstanbul'da, 1. doz 7 milyon 346 bin 727 'yüzde 63.1', 2. doz 3 milyon 951 bin 911, 3. doz 540 bin 890. Toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı. İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu
FOTOĞRAF 10
Title
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanların koronavirüs aşısı sıralarının geldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından aşı randevusu alanlar İstanbul'da hastanelere gitmeye başladı.
Title
Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne gelenler, bahçede uzun kuyruklar oluşturdu.
Title
Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.
Title
MESAFE KURALINA UYULMUYOR <br> <br> Aşı olan Orhan Katırcı, Memnunuz. Özel sektör çalışanıyım. Sıra bekledim. Kalabalık olduğu için 20 kişilik gruplar halinde içeriye alıyorlar. Yoğunluk var. Mesafe kuralına uyulmadı. İnsanımız yükleniyor, mesafe bırakmıyor. Aşımı oldum, işime gideceğim dedi.
Title
AŞI OLMAYA GELMİŞTİM, KALABALIĞA GİRMEK İSTEMEDİM <br>< br> Kalabalık nedeniyle aşı yaptırmaktan vazgeçen Suat Aksoy, Aşı olmadım. Aşı olmaya gelmiştim, bu kalabalığa girmek istemedim. Çok talep var, yoğunluk var. Biraz zaman geçsin, müsait bir zamanda gelip aşı olacağım diye konuştu.
Title
Aşı olmaya gelen Mehmet Yarıcı ise Aşımızı olduk, çok şükür. Randevu aldık. Herkes sisteme yüklendiği için sistem çökmüş. Yoğunluk var. O yüzden sıradan alıyorlar ama çabuk ilerliyor. Çıktım, işime gidiyorum, şoförlük yapıyorum. Yaşım 47. Şu an için bir etki yok, herhangi bir şey hissetmedim ifadelerini kullandı.
Title
ESENYURT'TA DA YOĞUNLUK OLUŞTU <br>< br> Esenyurt'ta, aşı olmak için randevu alanlar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi bahçesinde kuyruk oluşturdu. Sırası gelenler, aşılarını oldu.
Title
İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu
Title
İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu
Title
İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu
İstanbul'da hastanelerde aşı kuyruğu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından SGK'da kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için İstanbul'da hastanelerin yolunu tuttu. Bazı hastanelerin önlerinde kuyruklar oluştu.

İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı
KORONAVİRÜS
İstanbul'da 10 milyon 309 bin 961 doz aşı yapıldı

İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
KORONAVİRÜS
İstanbul'da 9 milyon 173 bin 697 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Abone Ol Google News
Cezası 80 bin TL

Cezası 80 bin TL

Nesli tükeniyor: Bu çiçeği koparan yandı.
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Cinayetin Afgan uyruklu şüphelisi tutuklandı.
Kaçan kurbanlığı ararken kaybolduktan sonra cesedi bulunan Onurun ölüm nedeni otopside belli olacak

Sel bölgesinde uyardı

Sel bölgesinde uyardı

'Ne olur bu yamaçlarda 5 kat 10 kat binalar yapmayın'

Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de incelemelerde bulunacak.

Metrekareye 170 kilogram yağış düştü, 1 kişi kayboldu.

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur'un cansız bedenine ulaşıldı.

​'Pegasus' casus yazılımı kullanılarak dünya genelinde 50 binden fazla kişinin telefonu hedef alındı.

HDP ve paralelindeki bazı STK'lar ​'Kürt kimliğinin alındığını' öne sürerek çığırtkanlığa başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.