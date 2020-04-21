Koronavirüs İstanbulda bugün Bahçelievlerde alışveriş kuyruğu sokağa taştı
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul'da bugün: Bahçelievler'de alışveriş kuyruğu sokağa taştı

İstanbul'da bugün: Bahçelievler'de alışveriş kuyruğu sokağa taştı

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi market ve kasap önlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bahçelievler'de bir kasabın önündeki kuyruk sokağa taştı.

Haber Merkezi DHA
Alışveriş sırasında, sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Alışveriş sırasında, sosyal mesafe kuralına uyuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 22 Nisan günü saat 24.00 ile 26 Nisan Günü saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, vatandaşların sokağa çıkmaları 4 gün boyunca yasaklanmıştı.

DHA
Bahçelievler'de bazı market ve kasap önlerinde yoğunluk yaşandığı, uzun kuyrukların olduğu, kuyrukların sokağa taştığı görüldü.

Ramazan ayının yaklaşması ve sokağa çıkma yasağının da olması nedeniyle birçok noktada alışverişi hareketliliği yaşanmaya başladı. Bahçelievler'de bazı market ve kasap önlerinde yoğunluk yaşandığı, uzun kuyrukların olduğu, kuyrukların sokağa taştığı görüldü.

DHA
Sosyal mesafe kuralına da uyulan alışveriş sırasında görevliler de sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.


Sosyal mesafe kuralına da uyulan alışveriş sırasında görevliler de sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Cadde üzerindeki bir kasabın önündeki sırasının dükkan önünden başlayıp yan sokağın bitimine kadar uzaması dikkat çekti.

"20 dakika bekledim"

Markete gitmek için yaklaşık 20 dakika beklediğini söyleyen bir vatandaş, "İhtiyaçlarımı aldım. Daha önce bu kadar yoğun olmuyordu. Şimdi sokağa çıkma yasağından dolayı millet akın ediyor. 20 dakika falan bekledim baya yoğun" şeklinde konuştu.

Kasap görevlisi ise," Her zaman bu kadar yoğun olmuyor. Malum sokağa çıkma yasağı ve ramazan hazırlıklarından dolayı. Mümkün olduğunca da sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Bugün sabah 9'da başladı yoğunluğumuz" diye konuşurken sırada bekleyen bir vatandaş, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili geldik. Hazırlık yapıyoruz" dedi.

İstanbul'da bugün: Bahçelievler'de alışveriş kuyruğu sokağa taştı
FOTOĞRAF 6
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İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 İl ve Zonguldak'ta 22 Nisan günü saat 24.00 ile 26 Nisan Günü saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, vatandaşların sokağa çıkmaları 4 gün boyunca yasaklanmıştı.
Title
Ramazan'ın yaklaşması ve sokağa çıkma yasağının da olması nedeniyle birçok noktada alışverişi hareketliliği yaşanmaya başladı.
Title
Bahçelievler'de bazı market ve kasap önlerinde yoğunluk yaşandığı, uzun kuyrukların olduğu, kuyrukların sokağa taştığı görüldü.
Title
Sosyal mesafe kuralına da uyulan alışveriş sırasında görevliler de sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Cadde üzerindeki bir kasabın önündeki sırasının dükkan önünden başlayıp yan sokağın bitimine kadar uzaması dikkat çekti.
Title
20 DAKİKA BEKLEDİM<br>​<br>​ Markete gitmek için yaklaşık 20 dakika beklediğini söyleyen bir vatandaş, İhtiyaçlarımı aldım. Daha önce bu kadar yoğun olmuyordu. Şimdi sokağa çıkma yasağından dolayı millet akın ediyor. 20 dakika falan bekledim baya yoğun şeklinde konuştu.
Title
Kasap görevlisi ise, Her zaman bu kadar yoğun olmuyor. Malum sokağa çıkma yasağı ve ramazan hazırlıklarından dolayı. Mümkün olduğunca da sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Bugün sabah 9'da başladı yoğunluğumuz diye konuşurken sırada bekleyen bir vatandaş, Sokağa çıkma yasağı ile ilgili geldik. Hazırlık yapıyoruz dedi.
İstanbul'da bugün: Bahçelievler'de alışveriş kuyruğu sokağa taştı
İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi market ve kasap önlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bahçelievler'de bir kasabın önündeki kuyruk sokağa taştı.


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