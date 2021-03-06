Koronavirüs İstanbulda hasta sayısı artışta
TÜRKİYE

​İstanbul’da hasta sayısı artışta

İstanbul’da hasta sayısı artışta

İstanbul’daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’da gelinen son durumu masaya yatırdı. Toplantıya ilişkin Twitter’dan açıklama yapan Bakan Koca, “Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

İstanbul’daki sağlık yöneticileri ve başhekimlerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehirde hasta sayılarında artış gözlemlediklerini söyledi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız.” ifadelerini kullandı.

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11 BİN 302 YENİ VAKA

  • Öte yandan dün Türkiye genelinde 698’i belirti gösteren 11 bin 302 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848’e yükseldi. Test sayısı 33 milyon 854 bin 960’a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 63,2 olarak kayda geçti.

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