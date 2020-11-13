Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da pazar yerlerinde sigara yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
- "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."
Sevgili İstanbullular,
Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır.#SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir.#Pazaryeri😷🚭#AçıkPazar😷🚭#KapalıPazar😷🚭#SosyetePazarı 😷🚭
😷↔️🧴 pic.twitter.com/ck46NEpF4i
Sevgili İstanbullular,