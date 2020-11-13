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Koronavirüs Vali Yerlikaya açıkladı İstanbulda pazar yerlerinde sigara yasağı
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul'da pazar yerlerinde sigara yasağı - Son dakika

Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da pazar yerlerinde sigara yasağı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Arşiv

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

  • "Sevgili İstanbullular, maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir."

İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan alanlar
FOTOĞRAF 9
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İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan alanlar
İstanbul'da sigara içilmesi yasaklanan alanlarİstanbul Valiliği tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içmek yasaklandı. İşte sigara içilmesi yasaklanan yerlerin listesi.


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