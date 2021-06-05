İstanbul’da pozitif vaka oranı salgının başlangıcından bu yana en düşük seviyede

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için sevindiren bir haberi duyurdu.
Memişoğlu, İstanbul’da Kovid-19 salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.
"Rehavete kapılmayalım" çağrısı
Memişoğlu, paylaşımında, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan. Kovid’i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" dedi.