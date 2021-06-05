Koronavirüs İstanbulda pozitif vaka oranı salgının başlangıcından bu yana en düşük seviyede
TÜRKİYE

İstanbul’da pozitif vaka oranı salgının başlangıcından bu yana en düşük seviyede

İstanbul’da Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana pozitif vaka oranında en düşük seviye dün görüldü. Bu gelişmeye dikkat çeken İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Rehavete kapılmadan, Kovid'i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da pozitif vaka oranı salgının başlangıcından bu yana en düşük seviyede
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul için sevindiren bir haberi duyurdu.

Yerli aşıya güven tam
KORONAVİRÜS
Yerli aşıya güven tam

Memişoğlu, İstanbul’da Kovid-19 salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranında en düşük seviyenin dün görüldüğünü açıkladı.

"Rehavete kapılmayalım" çağrısı

Memişoğlu, paylaşımında, "Salgının başlangıcından beri pozitif vaka oranımızda en düşük seviyeyi dün gördük. Hep birlikte başarıyoruz. Teşekkürler İstanbul! Rehavete kapılmadan, unutmadan. Kovid’i şehrimizden kovalım, gündemimizden çıkartalım" dedi.

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