İstanbul'da sahte negatif test sonucu satan çeteye operasyon

Mali şube polisi, önceki gün Esenler 'de şebekeye ait 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şebeke üyeleri, İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve turizm acentelerinin yoğun olduğu bölgelerde kara, deniz ve hava yolu araçları ile seyahat etme gereksinimi olan kişilere yüksek meblağlar karşılığında sahte negatif koronavirüs raporu düzenledikleri tespit edildi.

Operasyonda, E.K, M.S. ve B.F. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda Kovid-19 test kiti, Kovid 19 sürüntü çubuğu ve Kovid 19 negatif test sonucu olan belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlarca serbest kalırken, ele geçirirken malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta kent genelinde yurt dışı bağlantılı sahte Kovid-19 raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlemişti. Şüphelilerin doktor rolü yaparak Kovid testi yaptırmak için gelen kişilerden sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örneği aldığı, kişiler uzaklaşınca örneği çöpe attığı anlar polis kamerasına yansımıştı.

Suç örgütünün, sahte Kovid-19 test sonuçlarını online olarak kare kod sistemiyle teyit alınabilmesi amacıyla web sitesi kurdukları, müşterilere sahte negatif rapor çıkardıkları, bu sahte raporun kare kod ile doğrulanması yapılmak istendiğinde yine aynı web sitesine yönlendirilerek teyit yapılabildiği, raporlarda Sağlık Bakanlığının amblem ve başlıklarının gerçek raporda olması gerektiği gibi dizayn edildiği, imza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimlerinin kullanıldığı tespit edilmişti. Şüphelilerin rapor için 150 ile 300 dolar arasında para aldıkları belirlenmişti.

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Polis, İstanbul'da 8 adrese düzenlediği operasyonda aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen N.M'nin de bulunduğu 12 şüpheliyi yakalamış adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı