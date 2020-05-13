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Koronavirüs İstanbulda yangından etkilenen 3 kişilik aileye hastanede koronavirüs teşhisi kondu
İSTANBUL TÜRKİYE

İstanbul'da yangından etkilenen 3 kişilik aileye hastanede koronavirüs teşhisi kondu

İstanbul'da yangından etkilenen 3 kişilik aileye hastanede koronavirüs teşhisi kondu

İstanbul'da çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişilik aile kaldırıldıkları hastanede koronavirüse yakalandıklarını öğrendi. Tesadüfen koronavirüs olduğu tespit edilen 12 yaşındaki çocuk ve anne ile babasının tedavisi sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Doktor ve hemşirelerin yakından ilgilendiği çocuğun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Doktor ve hemşirelerin yakından ilgilendiği çocuğun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

İstanbul'da bir binada trafodan kaynaklanan yangın çıktı. 3 kişilik aile dumandan etkilenince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ailenin durumundan şüphelenen doktorlar test yaptı. Yapılan testte anne, baba ve 12 yaşındaki çocuklarının koronavirüse yakalandığı belirlendi. Tesadüfen koronavirüs olduğu tespit edilen 12 yaşındaki çocuğun, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sürüyor.

Doktor ve hemşirelerin yakından ilgilendiği çocuğun durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Durumları daha iyi olan anne ve babasının ise normal serviste tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

DHA
Yapılan testte anne, baba ve 12 yaşındaki çocuklarının koronavirüse yakalandığı belirlendi.

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Karbonmonoksit zehirlenmesiyle geldi koronavirüs olduğu ortaya çıktı

Karbonmonoksit zehirlenmesi ile hastaneye getirilen çocukta, rastlantısal olarak koronavirüs tespit ettiklerini söyleyen Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mey Talip Petmezci, şöyle konuştu:

  • "Çok değişik bulgularla ortaya çıkabiliyor. Erişkinlerdeki ateş ve öksürük semptomları dışında çocuklarda kusma, nöbet, solunum sıkıntısı gibi bulgularla ortaya çıktığı için biz bütün hastalarımıza öncelikle koronavirüs açısından değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında biz daha çok destek tedavileriyle devam etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca entübe etmemeye, yüksek akış oksijen tedavileri ile çocuklarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Tedaviye yanıt biraz değişken oluyor. Tabii burada çocuklarımız ailelerinden uzakta, içeride tek başlarına kalıyor. Biz onlara destek oluyoruz. Bebeklerde çok fazla problem olmuyor, büyük çocuklar ailelerini özlüyor. Onlara destek olmaya çalışıyoruz. 12 yaşındaki hastamız bir yangın sebebiyle, karbonmonoksit zehirlenmesi ile bize ailesiyle başvurdu ama rastlantısal olarak koronavirüs pozitifliği de çıktı. Şu anda tedavi altında. Bir gündür bizimle beraber. Oksijen tedavisi alıyor."

Tesadüfen koronavirüs olduğu tespit edilen 12 yaşındaki çocuğun, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sürüyor.

"Çocukların bulaştırıcılığı yüksek"

Çocukların bulaştırıcılığının çok yüksek olduğunu anlatan Petmezci, “Bu virüs süreci daha devam edecek, hepimizin çok dikkatli olması lazım, çocuklarımızı korumamız lazım. Benim de çocuklarım var. çocukların bulaştırıcılığı çok yüksek. Bu çocukların mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmesi lazım. Kalabalık ortamlara girmemesi lazım. Hepimizin dikkatli olması lazım" şeklinde konuştu.

Yetişkinlere göre çocuklara daha hafif seyrediyor

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Pediatri Bölümünü Asistanı Dr. İlhan Gürsoy ise, “Pediatri bölümü olarak biraz daha şanslıydık. Virüs yetişkinlerde çocuklara göre daha mortal seyretti. Ama biz de 1500'e yakın hasta takip ettik, örnekler aldık. Yüzde 50'ye yakını pozitif geldi ve onların tedavilerini gerek çocuk servisinde gerek yoğun bakımda planladık. Bu sürece biz de asistanlar olarak bu şekilde katkıda bulunduk. Buraya bu süreçte aslında vatan görevi gibi geliyorsunuz. Çeşitli risklerin olduğunu görüyorsunuz. Psikolojik açıdan biraz yıpratıcı bir süreçti ama bunu ekip ruhuyla beraber başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs şüphelisi bin 500 çocuk vaka

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu, Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Adem Karbuz ise, şunları söyledi:

  • "Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak pandemi sürecine iyi hazırlık yaptık. Çocuk kliniği olarak da iyi hazırlık yaptık. Önemli bir noktaydık pandemi açısından. Yaklaşık 1500 olası vakamız oldu. Bu vakaların 150'ye yakınında pozitiflik saptadık. Yatırdığımız 150'ye yakın hastanın 30'una yakınında yine PCR temelli pozitiflik saptadık. Ayaktan takip ettiğimiz hastaların yüzde 10, yatarak takip ettiğimiz hastaların da yüzde 20'sinde pozitiflik tespit ettik. Yatırdığımız hastalarda da ayaktan takip ettiğimiz hastalarda da Kovid-19 hastalığı çok ciddi seyretmedi. Genel itibarıyla da çocukların yüzde 80-85'e yakınında basit diyebileceğimiz, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile seyretti. Yüzde 10'luk kesimi biraz ağır seyretti. Yüzde 5'lik kesiminde hatta daha azında yoğun bakım ihtiyacı oldu. Pozitif olan hastalarımızın 5-6 tanesinde yoğun bakım ihtiyacı oldu. Bir tanesi de şüpheli pozitifti. Tüm hastalarımızda sadece destek tedavisi uyguladık. Normal viral enfeksiyonlardaki gibi bir yaklaşımda bulunduk. Tedavilerine ilave antibiyotikler ekledik, Kovid için özel bir uygulama yapmadık. Bir iki hastamızda kardiyak etkilenimi oldu. Bir hastamızda ona yönelik özel bir tedavi başladık. Onun dışında destek tedavisi ile veya sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik ya da oksijen tedavisi ile üstesinden geldik. Yetişkinlere göre o yönden avantajlıyız. Gerçekten de çocuk hastalarımız daha iyi seyretti."

Sağlık Bakanı Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı: Kentte manzara değişmedi
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Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ülke genelinde sıkı önlemler alındı. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 20 yaş ve altındakilerin sokağa çıkması yasaklandı.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 0-14 yaş grubundaki çocuklara ise bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi.
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Bunun üzerine saat 11.00'den itibaren Bursa'nın cadde ve sokaklarında çocuklar ile aileleri, yoğunluk oluşturdu.
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Bazı ailelerin, çocuklarıyla birlikte çarşı ve pazarlarda alışveriş yaptığı görüldü, sosyal mesafe kuralına ise uyulmaması dikkat çekti.
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Koca'nın Bursa'daki pazarda çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısının, kentin bazı bölgelerde karşılık bulmadığı gözlendi.
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Sağlık Bakanı Koca 'Bursa' fotoğrafıyla uyarmıştı: Kentte manzara değişmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'da çekilen fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, yaptığı 'sosyal mesafe' çağrısı, kentin bazı bölgelerinde karşılık bulmadı. Çarşı ve pazarlara çıkanların sosyal mesafeye uymadığı gözlendi.
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