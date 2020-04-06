Koronavirüs İstanbuldaki karantinadan kaçan koronavirüs hastası Rizede yakalandı
TÜRKİYE

İstanbul’daki karantinadan kaçan koronavirüs hastası Rize'de yakalandı

İstanbul’da koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisinin ardından karantinaya alındığı evinden ayrılarak, memleketi Rize’nin Fındıklı ilçesine geldiği belirlenen 60 yaşındaki K.E. yakalandı. Hasta gözlem altına alınırken, kaldığı apartman da karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul’daki karantinadan kaçıp Rize’nin Fındıklı ilçesine gelen ve ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs basında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kendini savundu. K.E. "Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimi ile birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevremde beni bu şekilde bilir" dedi.

İstanbul’daki karantinadan kaçıp Rize’ye gelen K.E.

OTURDUĞU BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, K.E. isimli şahsa İstanbul’da koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize’ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul’da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı. K.E.’nin Rize’de bir çok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken, şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN KENDİNİ SAVUNDU

Konunun basına yansımasının ardından K.E sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendini savundu. K.E. "Bu yazın hazin bir şekilde mobilya mağazasında, yüksekten düşmesi sonucu, eşimin vefat etmesinden sebep, tüm aile bireyleri olarak ağır bir travma geçirdik. Bu üzüntü, tansiyon hastası olmamında etkisinden sebep İstanbuldaki evimde bayıldım. 112 Acil beni alıp hastaneye götürdü. Sabaha kadar müşade altında kaldım. Beni hastaneden bir bulgu olmaması sebebi ile ilaç yazıp taburcu ettiler. 4-5 gün evimde kaldıktan sonra tekrardan hastaneye gittim ve yine 2 günde hastanede müşade altında tutuldum. Taburcu edilmem sonrasında evime geldim. Eşimi kaybetmem ve yaşamış oluğum bu durumlardan dolayı psikolojik travma yaşadım, bu nedenden memleketime gitmek istedim. Ayrıca, 31.03.2020 tarihinde eşimin vefatı ile alakalı mahkemeye de katılmak istedim, ancak ben buraya geldikten çok sonra tüm duruşmalardan iptal edilmiştir. Hastanede kaldığım süre zarfında şahsıma ’Pozitif’ olduğuma dair herhangi bir bilgi aktarımında bulunmamışlardır. 17 gün sonra Rize/Fındıklı ilçesindeki evime Polis ekipleri gelip ’Pozitif’ olduğumu söylediler. Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimi ile birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım ? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevremde beni bu şekilde bilir" ifadelerini kullandı.

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