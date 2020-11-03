Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İstanbuldan o ilçeye gidenlere 14 gün karantina kararı
TÜRKİYE

İstanbul’dan o ilçeye gidenlere 14 gün karantina kararı

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürmesine rağmen, vatandaşların tedbirsizliği nedeniyle vaka sayıları son haftalarda korkutan rakamlara ulaştı. Türkiye'de özellikle salgının merkezi haline gelen İstanbul'da ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Kastamonu'da ise megakentten gelenlerin risk taşıdığı düşüncesiyle yeni önlemler alındı. Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İstanbul’dan Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesine gelecek olanların 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kararlaştırdı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'dan Kastamonu Doğanyurt'ta gelenler 14 gün karantinada kalacak.
İstanbul'dan Kastamonu Doğanyurt'ta gelenler 14 gün karantinada kalacak.

Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde ilçede artış gösteren korona virüs vak’alarının önüne geçebilmek amacıyla yeni tedbirler aldı. Doğanyurt Kaymakamı Tahir Yılmaz başkanlığındaki toplanan Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 7 Kasım Cumartesi gününden itibaren İstanbul ilinden Doğanyurt ilçesine gelen vatandaşlara 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Sivas'ta bir köy karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı
KORONAVİRÜS
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı: Giriş çıkışlar kapatıldı
  • Ayrıca, cafe, kahvehane, çay ocakları vb. işletmelerin en geç saat 20.00’de kapanmasına, cenaze nedeniyle yemek ve mevlit organizasyonlarının yasaklanması kararlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: İzolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığından yeni genelge: İzolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak

Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı
OYNAT 00:00
Koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istenen vatandaş canını hiçe sayıp hastaneden kaçtı
Yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. koronavirüs belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı. Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da karantina kaçaklarının yeni adresi Maltepe
FOTOĞRAF 9
Title
Evde izole olması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşlar polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla Sancaktepe'deki İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştiriliyordu.
Title
Fakat kapasitesi yeterli gelmeyen kız öğrenci yurduna artık hasta kabul edilmeyecek. Karantina ihlali yapanlar artık Maltepe'de bulunan 4 bin 100 yatak kapasiteli Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'na getiriliyor.
Title
Ambulansa alınan vatandaşlar, yurt odalarına yerleştiriliyor.
Title
Öğrenci yurdunda ayrıca evsiz vatandaşlar, yurtdışında çalışıp ülkeye dönenler, kalacak yeri olmayan inşaat çalışanları bulunuyor.
Title
Karantinada olan vatandaşların sık sık odalarının camlarından baktıkları görülürken öğrenci yurdu havadan da görüntülendi.
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da karantina kaçaklarının yeni adresi Maltepe
Koronavirüs salgını etkileri devam etmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Son haftalarda özellikle karantinada olması gerekirken sokağa çıkanlar yüzünden salgın yayılıyor, vaka sayılarındaki artış ise tehlikeli rakamlara ulaştı. Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni önleme göre, koronavirüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması kararı alınmıştı. İstanbul'da ise kurallarını ihlal ederek dışarıda dolaşan vatandaşlar, artık ambulansla Maltepe'de bulunan erkek öğrenci yurduna getiriliyor. 4 bin 100 yatak kapasiteli öğrenci yurdu havadan da görüntülendi.
Abone Ol Google News
İdilde koronavirüs tespit edildi

İdil'de koronavirüs tespit edildi

55 saat sonra kurtarılan İdil'in sağlık durumunda yeni gelişme.
Elif ailesine kavuştu

Elif ailesine kavuştu

​3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Can kaybı107ye yükseldi

Can kaybı
107'ye yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.
Geçmiş olsun<br>güzel yavrum

Geçmiş olsun
güzel yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce paylaştı.

Alanya'da tur teknesi battı

Alanya'da tur teknesi battı

37 kişi kurtarıldı, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Depremden <br>saniyeyle kurtuldu

Depremden
saniyeyle kurtuldu

​Ölümle burun buruna gelen genç: "Dünya yıkılıyor sandım"
Minik Ayda'nın annesinden acı haber

Minik Ayda'nın annesinden acı haber

​91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesinin cansız bedenine ulaşıldı.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Maskaraya çevirdiler

Maskaraya çevirdiler

​Bahçeli'den deprem istismarcısı Kılıçdaroğlu'na sert sözler.

​Bedeli istenip, tazminat davası açılabilir.

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

'Terör destekçisi' denildiğinde kızıyorlar

​Almanya sokaklarına PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.
2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar
Hayat

2 Kasım reyting sonuçları: İşte en çok izlenen diziler ve programlar

Reyting sonuçları 2 Kasım pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından cevabı en çok araştırılan sıralamalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Dizi sezonunun açılmasının ardından reyting sıralamalarında da hareketlilik başladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte, 2 Kasım reyting sonuçları…
İzmir'de 55 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Gündem

İzmir'de 55 saat sonra enkazdan çıkarılan İdil'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, İdil Şirin'in Kovid pozitif olduğunu hatırlatarak, onun için tedavisini aldığını, onun dışında bir sıkıntısının görünmediğini kaydetti.
Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Viyana'daki terör saldırısında iki kahraman vardı Recep Tayyip ve Mikail

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün meydana gelen terör saldırısında iki kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dün gece Viyana’da iki kahraman vardı. Bir Türk ve Müslümanın yapması gereken neyse onu yaptı. Recep Tayyip ve Mikail! Teşekkürler çocuklar. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, ''Terör saldırısını lanetliyoruz. İki vatandaşımız canlarını hiçe sayarak teröristlere müdahale etti. Recep Tayyip kardeşimiz ayağından yaralandı. Bu sabah kendisiyle telefonda görüştüm. Hiçbir terör saldırısının sebebi meşru gösterilemez" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.