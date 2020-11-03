İstanbul’dan o ilçeye gidenlere 14 gün karantina kararı

İstanbul'da karantina kaçaklarının yeni adresi Maltepe

Koronavirüs salgını etkileri devam etmesine rağmen vatandaşlar tedbirleri hiçe sayıyor. Son haftalarda özellikle karantinada olması gerekirken sokağa çıkanlar yüzünden salgın yayılıyor, vaka sayılarındaki artış ise tehlikeli rakamlara ulaştı. Bu durumun önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni önleme göre, koronavirüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenlerin, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlanması kararı alınmıştı. İstanbul'da ise kurallarını ihlal ederek dışarıda dolaşan vatandaşlar, artık ambulansla Maltepe'de bulunan erkek öğrenci yurduna getiriliyor. 4 bin 100 yatak kapasiteli öğrenci yurdu havadan da görüntülendi.